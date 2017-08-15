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Akçay Barajı'nda son 2 kilometre

AA
15 Ağustos 2017 - 09:55Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 09:55

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Toçoğlu, Akçay Barajı'nın hızla yükseldiğini, 75 metre yüksekliğe sahip olacak baraj gövdesinin 55 metreye, 47 kilometrelik içme suyu isale hattında da son 2 kilometrelik kısma ulaştığını belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kente 100 milyon liralık yatırımla Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Akçay Barajı projesinde isale hattının tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Akçay Barajı'nın içme suyu anlamında Sapanca Gölü'nü önemli oranda rahatlatacağını kaydeden Başkan Toçoğlu, şunları kaydetti:

"Bin metre rakımlı Pamukova Eskiyayla havzasında hayata geçirdiğimiz Akçay Barajı'mız yükseliyor. Akçay Barajı ile Hızırilyas Su Yönetim Merkezi arasında bağlantı sağlayacak 47 kilometrelik çelik isale hattı da hızla tamamlanıyor. Ekiplerimiz 32 Evler ile SASKİ Hızırilyas Su Yönetim Merkezi arasındaki bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Hattın 45 kilometrelik kısmı bu anlamda tamamlandı. İçme suyu isale hattımızın son 2 kilometrelik kısmını da tamamlayarak Akçay Barajı ile Hızırilyas Su Yönetim Merkezimiz arasındaki bağlantıyı sağlamış olacağız. Akçay Barajı'nın suyunu inşallah Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi'nden, şehrimizin tüm noktalarına ulaştıracağız."

Toçoğlu, tamamlandığında 75 metre yüksekliğe sahip olacak baraj gövdesinin 55 metrelik kısmını geride bıraktıklarını ve gövde de 700 bin metreküp kaya dolgusu yaptıklarını aktardı.

Baraj ile içme suyu sağlamanın yanı sıra inşa edecekleri 3 adet HES ile enerji de üreteceklerini vurgulayan Başkan Toçoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"47 kilometrelik isale hattımızın 3 farklı noktasına yerleştireceğimiz elektrik türbinleri ile toplamda 12 megawatt kurulu güce sahip olacağız. Bu anlamda İkramiye, Hacımercan ve Hızırilyas bölgelerinde kurulacak HES'ler ile Türkiye'de bir ilki de gerçekleştirmiş olacağız. Bin metre rakımlı Pamukova Eskiyayla havzasında hayata geçirdiğimiz Akçay Barajı'mız hızla yükseliyor. 75 metre yüksekliğe sahip olacak baraj gövdemiz 55 metrede. 47 kilometrelik içme suyu isale hattımızın da son 2 kilometrelik kısmındayız. İnşallah 2018 yılı içerisinde Akçay Barajı'mızı tamamlayarak şehrimizin içme suyu geleceğini garanti altına alacak, aynı zamanda Sakarya'mız için enerji üreteceğiz."

Etiketler: Akçay Barajı , Akçay Barajı çalışma , baraj çalışması
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