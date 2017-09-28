ABD'li Carlyle Penti'den çıkıyor

Konuya yakın üç kaynak Carlyle'ın elindeki hisseleri satmak için Goldman Sachs'ı yetkilendirdiğini belirtirken, kaynaklardan ikisi, geri kalan hisselere sahip olan kurucu ortakların da satış için Goldman Sachs'ı yetkilendirdiğini söyledi.

Kaynaklardan ikisi ayrıca olası satışla Turkven ve Actera'nın ilgilendiği belirtti.

Carlyle, 2012 yılında iç giyim ve çorap üreticisi ve perakendecisi Penti'nin yüzde 90'ından fazlasına sahip olan çatı şirket konumundaki Penca Tekstil'e mali değeri açıklanmayan bir anlaşma ile yüzde 30 oranında ortak olmuştu. Penti'yi temsil eden Penca'nın yüzde 70'i ise 2016 yılı Kasım ayındaki resmi kayıtlara göre diğer ortaklara ait.

Öte yandan Penti ise Reuters'a yaptığı açıklamada, "Penti, herhangi bir satın alma, satış ya da birleşme kararı almadığı gibi bu konudaki bir süreci de bugün itibarı ile başlatma kararı almamıştır. Ancak pazar koşullarının araştırılması ve olası yatırım imkanlarının değerlendirilmesi amacıyla Goldman Sachs ve Dome Grubuna yetki vermiştir" dedi.

İKİ FON İLGİLENİYOR

Konuya yakın bir kaynak, satış sürecinde henüz "due diligence" aşamasına geçilmediğini belirterek, "Ancak Turkven ve Actera satış süreciyle ilgilenen özel sermaye fonları arasında yer alıyor" dedi.

Haberin yazıldığı sırada Turkven ve Actera'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Goldman Sachs ve Carlyle bu konudaki sorulara cevap vermedi.

Konuya yakın bir başka kaynak da Carlyle'ın diğer ortaklarla yaptığı sözleşmenin, iyi bir fiyat bulunması halinde geri kalan hisseye sahip olan kurucu ortakların da satışa katılmasına imkan verdiğini söyledi. Aynı kaynak "Satıcı fiyatı beğenirse, diğer ortakları da sürükleyebiliyor; veya diğer ortak beğenirse 'ben de seninle satacağım, ya da sana sattırmam' deme hakkı var. Alıcı taraf ısrar etmezse de aile kalabilir" dedi.



400 MAĞAZASI BULUNUYOR

Penti'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, şirketin Türkiye'de 300'den fazla, yurt dışında ise 100'ün üzerinde mağazası bulunuyor. Şirketin İngiltere, İtalya ve Çin’de satış ofisleri bulunuyor. Reuters'ta geçen sene başında yer alan bir haberde Penti'nin 2015 yılında 570 milyon TL ciroya ulaştığı belirtilerek, 2018'de 1 milyar liranın üzerinde ciro hedeflendiği ifade edilmişti. Bir kaynağın verdiği bilgiye göre, 2012 yılındaki pay satışı yaklaşık 100 milyon dolar civarındaydı. Penti'nin 2016 yılı gelirlerinin 600 milyon lira civarı, faiz amortiman ve vergi öncesi kârının ise 95 milyon lira civarında olduğu belirtiliyor. Şirketin 2017 cirosunun ise 700 milyon lirayı bulması bekleniyor.

Konuya yakın bir kaynak, "Penti'nin bu satışı olursa yüksek değerli şirket satışlarından biri olabilir. Şirket iyi bir varlık" dedi.

Carlyle MENA Partners fonu üzerinden iç giyim ve çorap perakendesi alanında faaliyet gösteren Penti'ye Kasım 2012'de ortak olmuştu. Şirketin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2011 yılında yatırım yaptığı Bahçeşehir okullarından, ve 2009 yılında yatırım yaptığı Medical Park'tan daha önce çıkış yapmıştı.