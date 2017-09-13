AB'den doğalgaz krizine yeni tedbir

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin doğalgaz krizinde diğer üye ülkelerden yardım almalarını sağlayacak düzenleme Avrupa Parlamentosu’nda (AP) onaylandı.

Strazburg’da toplanan AP Genel Kurulu’nda, AB Komisyonu’nun 2016 başında açıkladığı "Sürdürülebilir Enerji Güvenliği Paketi" kapsamındaki yeni doğalgaz arz düzenlemesi onaylandı.

AB üyesi bir ülkenin doğalgazla ilgili acil durumlarda diğer üye ülkelerden destek almasını sağlayacak yeni iş birliği kurallarını içeren düzenleme, 567 evet, 101 hayır ve 23 çekimser oyla kabul edildi.

Yeni düzenlemeyle, doğalgaz krizi yaşayan AB üyesi ülkeler birbirlerine yardım etmek zorunda olacak. Ayrıca, AB Komisyonu üye ülkelerin doğalgaz arz güvenliği ve altyapısı ile ilgili yapacakları sözleşmelere erişim hakkı kazanacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyi’nde onaylanması ve AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanması gerekiyor.