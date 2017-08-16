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ABD'de yeni inşaat ruhsatları geriledi

Hürriyet Haber
16 Ağustos 2017 - 16:28Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 16:28

ABD'de yeni konut inşaatları Temmuz'da beklenmedik şekilde düşerken, tek ve çok ailelik konut inşaatlarındaki gerileme üçüncü çeyrekte konut sektöründeki yükselme beklentilerini azaltabilir.

 

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, konut başlangıçları yüzde 4.8 düşüşle mevsimden arındırılmış yıllık 1.16 milyon adede geriledi. Haziran ayı satışları ise daha önce açıklanan 1.22 milyon adet seviyesinden 1.21 milyona revize edildi.

Reuters anketine katılan uzmanlar yeni konut inşaatlarının fazla değişim göstermeyerek 1.22 milyon olarak gerçekleşmesini tahmin ediyorlardı. Yeni konut inşaatları yıllık bazda yüzde 5.6 gerileme kaydetti.

Konut piyasasının en büyük kısmını oluşturan tek ailelik konut inşaatları yüzde 0.5 düşüşle 856,000 olarak gerçekleşti.

ABD'de inşaat ruhsatları da Temmuz'da yüzde 4.1 düşüşle 1.22 milyona geriledi. Beklenti ise 1.25 milyon adet seviyesinde bulunuyordu.

 

Etiketler: yeni konut inşaatları , ABD , Ekonomi
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