ABD'de tutuklanan Rıza Sarraf'ın avukatı Şeyda Yıldırım Hürriyet'e konuştu

Hürriyet Dünyası’nın telefonla ulaştığı Av. Şeyda Yıldırım “ABD’ye cumartesi günü gitti. Eşi ve kızı ile tatile gitmişlerdi. Kızlarını Disneyland'a götürmüşlerdi. Orada bir avukat grubumuz var. Rıza beyin yanındalar. Ben de birkaç gün içinde gideceğim. Ben, onlara bilgi sağlayıcı olarak gideceğim. Burada, anı anına trafiği takip ettim. Böyle bir karar beklemiyorduk. Kendisi de (Rıza Saraf) böyle bir şey beklemiyordu. Eşi ve kızı halen orada Miami’deler; süreci takip ediyorlar” dedi.



AMBARGO İLE İLGİLİ KONULAR

Av. Yıldırım, iddianemede yer alan suçlamalara ilişkin ise “Onların hepsi ticari konular. Hepsi izah edilebilir konular. ABD’nin koyduğu ambargo ile ilgili... Kendi koydukları ve kendi kaldırdıkları ambargoyu sorguluyor” şeklinde konuştu.



Av. Yıldırım (siyahlı), 17 Aralık soruşturması kapsamında tutuklanan Sarraf'ı, tutuklu bulunduğu Metris Cezaevi'nde ziyaret etmişti.



SORUŞTURMA DAHA ÖNCE YAPILMIŞ

Av. Yıldırım, iddianemenin kısa sürede hazırlanmış olmasına ilişkin ise “Orada soruşturma varmış zaten. Bizim haberimiz yoktu. Rıza Bey’in de haberi yoktu” şeklinde konuştu.

4 NİSAN'A KADAR SÜRE

Avukatı Şeyda Yıldırım, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada ise, müvekkiline yöneltilen suçlamaların ABD'nin kendi koyduğu ve kaldırdığı yaptırımlarla ilgili olduğunu söyledi. Yıldırım, soruşturmanın New York'ta yürütüleceğini belirterek, müvekkilinin dün hakim karşısına çıktığını, 4 Nisan'a kadar mahkemeden süre aldıklarını ifade etti.

KEFALET TALEBİ VAR

Sarraf'ın 19 Mart'ta tatil için gittiği Miami'de gözaltına alındığını anlatan Yıldırım, müvekkilinin "henüz tutuklanmadığını ve gözaltı sürecinin" sürdüğünü, kefalet talebinde bulunduklarını kaydetti. Yıldırım, "Biz de düne kadar suçlamaların ne olduğunu bilmiyorduk" dedi.

Mahkemeden süre aldıklarını ve iki hafta içinde kendi hazırlıklarını yapacaklarını anlatan Yıldırım, "Bu arada kefaletle ilgili görüşme yapılacak. 4 Nisan'dan sonra da bununla ilgili bir karar verilecek" ifadesini kullandı. Yıldırım, davanın New York'ta görüleceğini ancak buraya gözaltında mı yoksa kefalet talebi kabul edilerek mi gidileceğine mahkemenin karar vereceğini söyledi.

İŞLEMLERİN HEPSİ RESMİ

Suçlamaların ne olduğunun sorulması üzerine Yıldırım, bunların ABD'nin İran'a kendi koyduğu ve kaldırdığı yaptırımlarla ilgili olduğunu belirterek, "2011 ve 2015 arası gibi bir tarih aralığı görünüyor elimize geçen evraklarda. Bu tarihler arasındaki dönemde ambargoyla ilgili birtakım iddialar var ama bu iddiaların hepsi izah edilebilir" dedi. "Bu ticareti büyük Amerikan şirketleri zaten yapıyor" diyen Yıldırım, "Zaten sorun da buradan çıkıyor. Rıza Sarraf'ın ticaretinin sorgulanması aslında. Hepsi resmi ve banka üzerinden yapılan kayıtlı işlemler" dedi.

Yıldırım, bunların hepsinin açıklamasının zaman içinde yapılacağını belirterek, kendileri için hassas konunun bu süre zarfında Sarraf'ın gözaltında kalıp kalmaması olduğunu söyledi.

75 YIL İDDİASI GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Müvekkili hakkındaki soruşturmanın ticari olduğunu anlatan Yıldırım, Sarraf hakkında "75 yıl isteniyor" gibi yansıtılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve kendilerine ulaştırılan evraklarda böyle ifadelerin yer almadığını dile getirdi.

ABD, 'TUTUKLAMA' DEMİŞTİ

Sarraf'ın henüz cezaevine konulmadığını ve kefalet tartışmasının sürdüğünü aktaran Yıldırım, müvekkilinin federal bir gözetim merkezinde bulunduğunu kaydetti.

Yıldırım, müvekkilinin durumunun teknik olarak tam bir tutukluluk halinin olmadığını ifade etti. ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Sarraf'la ilgili 19 Mart'ta yapılan işlem için "tutuklama" ifadesi kullanılmış, iş adamının dün Miami'deki federal mahkemeye çıkarıldığı belirtilmişti.

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