96 metrelik rüzgar türbini İzmir'de

Bu yıl 86'ncısı düzenlenen İzmir Fuarı'na gece saatlerinde 96 metrelik rüzgar tribünü getirildi. Özel bir nakliye firmasına ait olan rüzgar tribünü, parça parça olmak üzere iki tırla taşındı. Gece operasyonu ile yaklaşık 3 saat süren yolculuk sonucunda, iki parça olarak Bergama ve Sasalı'dan getirilen rüzgar trübünü, Anadolu Caddesi üzerinden Alsancak Limanı'na giriş yaptı.

Trafik polislerinin ve teknik servisin eşliğinde ilerleyen tırlar, Lozan Meydanı'nda verdiği zorlu mücadelenin ardından yolculuğunu tamamladı. İlk kez rüzgar tribününü yakından gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Öte yandan, operasyon sonrası açıklama yapan nakliye firmasının İzmir Bölge Müdürü Levent Çağkan Özkan, "Bu yıl 86'ncısı düzenlenecek İzmir Fuarının konseptine uygun olması amacıyla rüzgar tribünü kanadı ve kulesi getirdik. Bu seneki fuarımızın konusu enerji ve inovasyon. Niyetimiz halkımıza da yeşil enerjiyi tanıtmak." diye konuştu.

''GENÇLERİ VE ÇOCUKLARI YENİLEBİLİR ENERJİYE ÖZENDİRMEK İSTİYORUZ''

Amaçlarının halka yeşil enerjiyi tanıtmak olduğunu belirten Özkan, aynı zamanda bu yıl fuarda gençleri ve çocukları da yenilenebilir enerjiye özendirmek istediklerini de ifade etti. Birçok insanın rüzgar tribünlerini genellikle uzaktan gördüğüne de değinen Özkan, fuarı ziyaret edecek vatandaşlara 96 metrelik tribünü daha yakından göstermek istediklerini söyledi.

Ayrıca, Özkan Boyu 96 metre, ağırlığı ise 65 ton olan rüzgar tribününü getirmek için trafiğin olmadığı saatleri seçmek durumunda kaldıklarını kaydetti. Fuar alanına getirilen 96 metrelik rüzgar tribünü, 27 Ağustos'a kadar sergilenecek.