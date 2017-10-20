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9 milyarlık senet protesto edildi

Hürriyet Haber
20.10.2017 - 21:50 | Son Güncelleme:

TÜRKİYE Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre, Ocak-Eylül 2017 döneminde protesto edilen toplam 704 bin adet senedin parasal tutarı 9 milyar TL oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 6 azalırken, senet tutarı yüzde 8 arttı. Ocak-Eylül 2017 döneminde adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Antalya oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 30’unu İstanbul ilindekiler oluştururken, İstanbul’u yüzde 9 ile Ankara, yüzde 6 ile İzmir, yüzde 5 ile Antalya ve yüzde 4 ile Konya izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Siirt oldu.

Etiketler: Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi , gazetehaberleri
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