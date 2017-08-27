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800 milyona 15 bin konut

Hürriyet Haber
27 Ağustos 2017 - 23:24Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 23:24

OYAK, Ankara, İzmir ve Yalova’da yaptığı yaklaşık 800 milyon TL’lik gayrimenkul yatırımı ile tarihinin en büyük konut projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

3 milyon 742 bin metrekarelik proje; Ankara ve İzmir’de yaklaşık 13 bin konutun, Yalova’da ise 2 bin konutun yanı sıra içinde Ar-Ge, sanayi ve lojistik merkezleri, ileri teknoloji üssü ve eğitim tesisleri bulunan sanayi kompleksine zemin oluşturacak. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem “Kuruluşundan bu yana üyelerine 12 bin konut teslim eden OYAK, bu yeni projeler tamamlandığında, kendi tarihinin en büyük konut yatırımını gerçekleştirmiş olacak” dedi. Emlak Konut GYO’dan satın alınan gayrimenkuller üzerindeki projeye 2018’in ilk yarısında başlanacak. Ankara-Eskişehir Yolu üzerindeki Ballıkuyumcu bölgesinde 12 bin konut inşa edilecek. İzmir’in Urla ilçesinde de bin konutluk yatırım olacak. 2019’da başlanacak proje 368 bin metrekarelik araziye yapılacak. Diğer proje ise Yalova Çiftlikköy’de yaklaşık 1.5 milyon metrekare arazi üzerinde planlıyor.

Etiketler: OYAK , Konut , gazetehaberleri
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