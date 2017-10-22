600 lira taksitle ev alma fırsatı

GEÇEN ay İstanbul Kayabaşı’da dar ve orta gelirli vatandaşlar için 1892 konutu kurayla satışa sunan TOKİ 39 bini aşkın talep alınca yeni bir sosyal konut

hamlesi başlatmaya karar verdi. 20 kat talep alan evlerin sahiplerini bulduğunu belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Şimdi de yeniden İstanbul’da dar gelirli vatandaşlarımız için 1500 konutu satışa sunacağız. Başvurular altı ay içerisinde başlar. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız” dedi. Kayabaşı’nda yer alacak konutların fiyatının 150 bin liradan, taksitlerin ise 600 liradan başlaması bekleniyor.

ÖNCELİK HİÇ EVİ OLMAYANDA

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlar için yıllardır önemli projeler geliştirdiklerini vurgulayan TOKİ Başkanı Turan, “Üretim felsefemizin temelini dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza dönük konut projelerimiz oluşturuyor. Amacımız hiç konut sahibi olmamış vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaktır. Anadolu’da olduğu gibi İstanbul’da da konut üretimimize hızla devam ediyoruz” dedi.

YÜZDE 95 SOSYAL KONUT

TOKİ’nin son 14 yıllık süre içinde ürettiği konutların yüzde 85’inin hiç konut sahibi olmamış vatandaşlara yönelik sosyal konut niteliğinde olduğunu vurgulayan Turan, “Son yıllarda ürettiğimiz konutların ise yaklaşık yüzde 95’i sosyal konuttur. Bu konutlar öncelikle dar ve orta gelir düzeyindeki vatandaşlarımıza verilmektedir. Bu grupların içerisinde engelliler, şehit aileleri ve maluller ile emekliler için ayrı bir kontenjan ayırılmış durumdadır” dedi.



14 yılda 805 bin konut

TOKİ’nin 1984 yılında kurulduğunu fakat 2002 yılına kadar 19 yılda sadece 43 bin 145 konut üretebildiğini belirten Turan, şunları söyledi: “Türkiye’de ki konut sorunu çözmek için kurulan bir idare olan TOKİ, bu yıllar aralığında, kentsel dönüşüm, sosyal donatılar, eğitim kurumları, stadyumlar, hastaneler inşa ederek her alanda Türkiye’nin gelişmesine katkı sağlamıştır. 1984-2002 yılları arasında 43 bin konut üretebilen idaremiz, 2002 yılından bugüne gelindiğinde 805 bin konut üreten bir idareye dönüşmüştür. 19 yılda sadece 43 bin konut üreten bir idareden, her yıl yaklaşık 65 bin konut üreten bir idare konuma geldik. Artık sadece nicelik değil nitelik anlamında da kendimizi yenileyerek ülkemizin ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyoruz.”