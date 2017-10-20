5 yılda 30 milyar lira yatırım yaptık

Türkiye'nin dört bir yanındaki Koç Topluluğu bayilerini bir araya getirerek görüş alışverişinde bulunmak amacıyla düzenlenen Anadolu Buluşmaları'nın 26'ncısı Trabzon'da gerçekleşti. Koç Topluluğu'nun Trabzon, Erzurum, Ordu, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Giresun ve Artvin'deki 500'e yakın bayisinin bir araya geldiği Anadolu Buluşmaları'na Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Koç Holding grup başkanları katıldı. Toplantının açılışında konuşan Ömer M. Koç, tüm dünyada politik ve ekonomik sistemlerin, hatta toplumların önemli sınavlardan geçtiğini vurguladı.

REKABET FARKLILAŞIYOR

Koç, şunları kaydetti: "Dünya genelinde iş yapma biçimleri önemli bir değişim geçiriyor. Alıştığımız rekabet kuralları farklılaşıyor. Üzerine titreyerek koruduğumuz değerlerimizin; Cumhuriyetimizin ilke ve devrimlerine bağlılığımızın, bugün ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu görüyoruz. Kurucumuz merhum Vehbi Koç'un 'Ülkem varsa ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız' sözünün ışığında; ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine öncülük etmeye, değer katmaya odaklanıyoruz. Yılmadan, cesaretle ve sorumlulukla art arda yeni yatırımlara ve atılımlara devam ediyor, ülkemizin kalkınmasında itici güç olmaya gayret gösteriyoruz."

Koç, "Topluluğumuzun yarattığı kombine ciro, Türkiye milli gelirinin yüzde 6'sına eşdeğerdir. Elde ettiğimiz gelirler sonucu, topluluk olarak ödediğimiz vergiler, ülkemizin vergi gelirlerinin yüzde 9'una tekabül etmektedir. Şirketlerimiz ülkemiz ihracatının yüzde 9'unu gerçekleştirmektedir. Koç Topluluğu'nun tüm başarılarında, güçlü bayi teşkilatımızın çok büyük payı var. Bayilerimizle birlikte geleceğe yatırım yaparak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarılarımızı çok daha ileri noktalara taşıyacağımıza gönülden inanıyorum" dedi.