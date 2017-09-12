400 milyon liralık yatırım

Yeni yatırımları ve İstanbul’daki hastane hakkında bilgi veren Kocabıyık Şirketler Grubu Sağlık Yatırımları Başkanı ve CEO’su Gökhan Öner, “Sağlık Bakanlığımızın da politikaları ile eş güdümlü olarak gerçekleştirdiğimiz yatırımlarımızın, 2018 yılı başında yüzde 90 kapasite ile hizmet vereceğini söyleyebilirim. Toplam yatırım miktarımız, Sakarya’daki hastane, diyaliz merkezimiz ve İstanbul hastanemiz ile birlikte 400 milyon TL’yi geçiyor. Sakarya hastanemiz, Sakarya Diyaliz Merkezimiz ve İstanbul Hastanemiz ile birlikte Adatıp Sağlık Grubu’nda 1600 kişilik bir istihdam oluşturuyoruz” dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Gökhan Öner, şöyle devam etti: “Sağlık Bakanlığımızın hizmet sunumunun bir üst basamağı olan, kalite süreçlerinde de etkin denetimleri sonucunda, özel sağlık sunucularının da kendilerini modernize etme gerekliliği ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla, hizmet yarışında ön plana çıkabilmek için, bilinçli hasta profili oluşturulmuş ve sonrasında da beklentilerinin karşılanması süreci başlatıldı. Sakarya’daki hastane yatırımımızın da büyümesi ile birlikte çalışan sayımızı da yaklaşık olarak yüzde 50 arttırdık.”