39 arsa için geri sayım başladı

Muğla Fethiye Göcek’te denize sıfır Rixos Otel’in yanındaki yaklaşık 19 bin metrekare arsa, 9 bin 600 metrekarelik arsa ve 20 yat kapasiteli yüzer iskele ile

755 metrekarelik parsel bir bütün halde ihale ediliyor. İmar planında turizm tesisi olarak yer alıyor.

4 OSB’NİN ORTASINDA

İstanbul Tuzla ilçesinde Aydınlı Mahallesinde ise toplamda 9 parsel satışa çıktı. Askeri Bölge, Deri OSB, Aydınlı OSB, Tosb Otomotiv OSB, Gebze OSB ortasında kalan bu parseller imar planında fuar alanı olarak görülüyor. Birbirine bitişik 4 tanesinin büyüklüğü 137 bin metrekareyi; diğer 5 tanesinin ise

büyüklüğü 244 bin metrekareyi aşıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK ADLİYESİNE 300 METRE

İstanbul Kartal Soğanlık Mahallesinde de satışa çıkan, 10 bin metrekare büyüklüğünde hisseli parsel, dünyanın en büyük adliye sarayı olan Kartal Adliyesine 300 metre uzaklıkta bulunuyor.

DATÇA’DA DENİZE NAZIR 6 PARSEL

Muğla ili Datça İlçesinde satışa çıkan ve 595 ada içinde yer alan 6 parselin toplam büyüklüğü bin 600 metrekareyi aşıyor.

MANAVGAT’TA KONUTA DA VAR TURİZME DE

Manavgat Sorkun Mahallesi’nde 1632 adada satışa çıkan 5 parselin toplam büyüklüğü 30 bin metrekareye yaklaşıyor. Ancak imar planında bunlar konut alanı olarak geçiyor. Aynı mahallede 1633 sayılı adada yer alan ve büyüklüğü 20 bin metrekareyi geçen iki parsel ise imar planında hem konut hem turizme uygun alan olarak dikkat çekiyor.

Ankara Gölbaşı’nda Haymana Yolu, Güzelyalı Mahallesinde 8 bin 125 metrekare büyüklüğünde üzerinde misafirhane ve depolar bulunan arsa da satışa çıkan yerler arasında bulunuyor.

ALTINKUM’A YAKIN 12 PARSEL

Aydın Didim’de, dünyanın en ünlü kumsallarından olan Altınkum’a yakın 12 parsel de satılıyor. Her birinin büyüklüğü 470 metrekare ile 8 bin 150 metrekare arasında bulunuyor.

BALIKESİR’DE SEKA’NIN TARLALARI

Balıkesir, Altıeylül ilçesi Paşaköy Mahallesinde Seka’ya ait 135 sayılı adadaki 4 parsel de satışa çıktı. Tarla niteliğindeki parsellerin büyüklüğü bin metrekare ile 57 bin metrekare arasında değişiyor.

ÖZEL İMAR PLANI

Amasya Gümüşhacıköy’de TEKEL’e ait yaklaşık 6 bin metrekarelik 3 parsel satışa çıktı. Özelleştirme İdaresi’nin özel imar planı yaptığı bu parsellerde otel, konaklama merkezi, alışveriş merkezi gibi her türlü ticari tesis yapmak mümkün olacak.

BAŞKENT’İN YENİ GÖKDELENLERİNİN YÜKSELDİĞİ YER

Ankara’da özellikle özel eğitim kurumlarının tercih ettiği ve çok katlı konutların yükseldiği bir bölge olan Gölbaşı Alacaatlı’da yan yana 3 parsel satışa çıktı. Üç parselin toplam büyüklüğü 70 bin metrekareyi aşıyor.