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36 liraya full depo

Ceyhun KUBURLU
16.10.2017 - 22:08 | Son Güncelleme:

KARBON salınımını azaltmak için İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Zorlu Center işbirliğiyle 1 hafta önce yollara çıkan ‘Tesla Model S’ elektrikli taksi, büyük ilgi görüyor.

Özellikle gençlerin ilgi odağı olan taksi, sarı taksilere göre yüzde 15 daha pahalı. Zorlu Center’daki durağı kullandıklarını anlatan taksi şoförü Sertaç Uzunhasanoğlu, “Uzun bir eğitimden sonra Tesla taksiyi kullanmaya başladım. Her gün gençler durakta sıraya giriyor ve saatlerce bekliyor. Tesla’nın meraklısı çok. Yolda giderken bile araçla ilgili soru sormaya çalışanlar var. Görenler aracı incelemek istiyor” dedi.

Sertaç Uzunhasanoğlu, taksiye binen müşterilerin ilk sorusunun “Kilometre başına kaç lira yakıyor?” olduğunu söyledi. Tesla taksi 420 kilometreyi 36 liraya gidiyor. Dizel bir taksi ise aynı kilometre için 126 liralık yakıt harcıyor.

Etiketler: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası , Tesla Model S , gazetehaberleri
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