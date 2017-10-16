36 liraya full depo

Özellikle gençlerin ilgi odağı olan taksi, sarı taksilere göre yüzde 15 daha pahalı. Zorlu Center’daki durağı kullandıklarını anlatan taksi şoförü Sertaç Uzunhasanoğlu, “Uzun bir eğitimden sonra Tesla taksiyi kullanmaya başladım. Her gün gençler durakta sıraya giriyor ve saatlerce bekliyor. Tesla’nın meraklısı çok. Yolda giderken bile araçla ilgili soru sormaya çalışanlar var. Görenler aracı incelemek istiyor” dedi.

Sertaç Uzunhasanoğlu, taksiye binen müşterilerin ilk sorusunun “Kilometre başına kaç lira yakıyor?” olduğunu söyledi. Tesla taksi 420 kilometreyi 36 liraya gidiyor. Dizel bir taksi ise aynı kilometre için 126 liralık yakıt harcıyor.