3 yılın en yüksek seviyesinden sonra...

Petrol fiyatları, 3 yılın en yüksek seviyesinden kapandıktan sonra, zayıf doların yatırımcıların emtia iştahınını artırmasının etkisiyle yükselişine devam etti.

Vadeli petrol kontratları New York'ta, geçen haftayı Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviyesinden kapatmasının ardından yüzde 0.5 kadar daha yükseldi. Dolar, ABD Başkanı Donald Trump ve onun bazı üst düzey yetkililerinden gelen korumacı dış ticaret söylemi ve dolara ilişkin birbiriyle çelişen açıklamaların etkisiyle üst üste yedinci haftayı da düşüşle geçti ve 2010'dan bu yana en uzun haftalık yükseliş serisini gerçekleştirdi. ABD'de petrol üreticileri, aktif sondaj kuyusu sayısını Eylül ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

Seul'de Kiwoom Securities Co. analisti Ahn Yea Ha, "Dolardaki kesin düşüşle birlikte, aralarında petrolün de bulunduğu emtia grubuna yönelik talep güçleniyor," dedi ve "Dolardaki zayıflık muhtemelen biraz daha sürecek, ancak petrol, Amerikan üretiminin fiyatların daha da artmasını er ya da geç sınırlayacak olmasından dolayı, bir süre bu seviyelere kalacak" şeklinde görüş bildirdi.

Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve aralarında Rusya'nın da bulunduğu ortaklarının küresel arz fazlasını azaltmak için üretim kısıntılarına gitmesi ile birlikte varil başına 66 doların üzerinde seyrediyor. İran Petrol Bakanı Bijan Namdar Zanganeh, 60 dolardaki petrol fiyatının iyi olduğunu söyledi ve fiyatların daha da yükselmesi durumunda, kaya petrolü gibi daha pahalı petrolün üretimin artacağı ve bunun sonucu fiyatların düşeceği uyarısında bulundu.

Mart vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 17 sent yükselerek, Tokyo saati ile 11:38'de varil başına 66.31 dolara çıktı. Kontrat geçen hafta 2.77 dolar yükselerek 66.14 dolardan kapandı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 75 üzerinde.

Mart vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, 2 sent düşerek varil başına 70.39 dolara geriledi. Fiyatlar geçen hafta yüzde 2.8 arttı. Küresel gösterge Brent petrolü, ABD göstergesi WTI'a kıyasla 4.97 dolar primli işlem gördü.