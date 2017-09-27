28 milyar liralık paket

HÜKÜMET 28 milyar liralık tedbir paketini hayata geçirecek. 2018-2020 dönemine ait Orta Vadeli Program (OVP) dün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan tarafından açıklandı. 2017, 2018, 2019 dönemleri için büyüme hedefi yüzde 5.5’e çıkarken, ortalama dolar kuru tahmini 2017 için 3.56 TL, 2018 için 3.70 TL, 2019 için 3.88 TL olarak belirlendi. OVP’nin hedeflerine ulaşmak içinse hükümet yeni bir torba yasa hazırladı ve bu yasada harcamalara yönelik alınan tedbirler ve yeni vergi artışları dikkat çekti. Bakan Ağbal’ın verdiği bilgilere göre, Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü diliminde yüzde 27’lik vergi yüzde 30’a, finansta Kurumlar Vergisi yüzde 20’den 22’ye çıkacak. Yeni vergilerden gelen gelirlerin 8 milyar lirası da Savunma Sanayi Fonu’na aktarılacak. Ağbal alınan tedbirlerin milli gelirin yüzde 0.8 ile 0.9’u oranında olduğunu belirtirken tedbirlerin büyüklüğü yaklaşık 28 milyar lirayı buluyor.

OTOMOBİLLERE BİR DARBE DE MTV’DEN

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 2018’DEN İTİBAREN YÜZDE 40 ARTIYOR

TÜRKİYE ekonomisinin lokomotifi otomotiv sektörü vergi artışından bir türlü kurtulamıyor. Geçen yıl ÖTV’de yapılan değişiklikle matraha dayalı vergilendirmeye geçilmiş ve oranlarda ciddi artışlar yaşanmıştı. 2017’nin ilk yarısında bu artışla önemli kayıplar yaşayan otomotiv sektörü, hükümetin matraha dayalı ÖTV sisteminden vazgeçmesi, vergide indirim bekliyordu. Ancak yeni torba yasa ile bırakın indirimi otomobile yeni vergi zamları yapıldı. Maliye Bakanı Ağbal, binek otomobillerin MTV’sini gelecek yıl yüzde 40 artıracaklarını bildirdi. Ağbal’ın açıklamasına göre 1-3 yaş arası araçların vergisi 1300 cc’nin altındakiler için 646 liradan 904 liraya çıkacak. 1300-1600 cc arasındaki araçların vergisi 1035 liradan 1449 liraya, 1601-1800 cc arasındaki araçların vergisi de 1827 liradan 2.557 liraya yükselecek. Yeni düzenlemeyle 1-3 yaş arasındaki otomobillere 2018’den itibaren 258 TL ile 9 bin 434 TL arasında MTV zam gelecek. Bunun da satışlarda yüzde 10-15’lik kayıp yaratması bekleniyor.Ağbal, 1 Ocak 2018’den itibaren binek otomobillerde artık motor silindir hacmi yanında aracın vergisiz değerinin de ödenecek vergide belirleyici olacağını söyledi. Ağbal, “Değer arttıkça, vergide yüzde 10 ve yüzde 20 artış olacak” dedi.

ENGELLİYE ÖTV’SİZ OTOMOBİL SINIRI

BAKAN Ağbal’ın bazı ayrıntılarını açıkladığı 130 maddelik torba tasarı TBMM’ye sunuldu. Tasarıya göre 2017 yılında vergi dilimlerindeki artış nedeniyle asgari ücretin bin 404 liranın altına düşmemesi için yasal düzenleme getiriliyor. Hazine’nin borçlanma yetkisi 37 milyar lira artırılıyor. Özel iletişim vergisi yüzde 7.5 olarak tek oranda düzenleniyor. Engellilere sağlanan ÖTV’siz binek aracı alma imkanı vergisiz fiyatı 70 bin liranın altına olan araçlarla sınırlandırılıyor. Turizm yatırımcıları kira sürelerini 49 yıla uzatabilecekler, isterlerse tesislerin olduğu yerleri satın alabilecekler. Öte yandan Terörle mücadele sırasında yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz Darbe girişiminde yaralananlardan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atanamıyordu. Yapılan düzenleme ile bu kişilerin “hizmetli” unvanlı kadro ve pozisyonlar yerine “memur” unvanlı kadro ve pozisyonlara atanmaları sağlanıyor. Şirketlerin döviz cinsinden borçlanmalarını takip etmek ve döviz borçlanmasına ilişkin riskleri belirleyip ona göre para politikası tedbirleri almak amacıyla Merkez Bankasına bilgi toplama yetkisi veriliyor.

YERLİ OTOMOBİLE DESTEK

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, OVP hedefleri kapsamında yerli marka otomobil destek programının hayata geçirileceğini söyledi.

‘CEP’E YÜZDE 7.5’LİK TEK VERGİ GELİYOR

TASARI ile cep telefonu görüşmelerinden yüzde 25, sabit telefon görüşmelerinden yüzde 15 ve data ve internet hizmetlerinden yüzde 5 alınan özel iletişim vergisi, yüzde 7.5 olarak tek oranda düzenleniyor. Operatörlerin aylık net hasılatları üzerinden yüzde 5 telsiz ücreti alınacak. Halihazırda Telekom Operatörleri kurdukları TrX cihazların adedine bağlı olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na telsiz ücreti ödüyor. Değişiklikle cihaz başına alınan telsiz ücreti yerine operatörlerin aylık net hasılatları üzerinden yüzde 5 oranında telsiz ücreti alınması sağlanıyor. Ön ödemeli hatlardan alınacak özel iletişim vergisi sağlanan hizmete göre farklılaştırılıyor. Yurtdışında gerçekleşen telefon konuşmaları ve data hizmetleri için yurtdışındaki operatöre ödenen bedeller üzerinden KDV ve Özel İletişim Vergisi alınmayacak. Telefon operatörlerinden alınan Hazine payının takip ve tahsili, Hazine’den alınarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na veriliyor. Eksik ödenen Hazine payı tutarı üzerinden hesaplanan 3 kat ceza 1 kata indiriliyor. Makineler arası iletişim için telekom aboneliğinde telsiz ücreti olmayacak.

LOJMANLAR SATILIP GELİR KAZANILACAK

AĞBAL, 2018 bütçesine gelir sağlamak için bazı kurumların uhdesindeki nakit fazlalarının merkezi yönetim bütçesine aktarılacağının altını çizerek, hazine taşınmazlarından bir kısmıyla ilgili gelir getirici düzenleme yaptıklarını anlattı. Özellikle depreme dayanıklı olmayan, eskimiş, yıpranmış, şehir merkezlerinde kalmış kamu lojmanlarını satarak bütçeye gelir elde etmeyi hedeflediklerini belirten Ağbal, cari harcamalar, mali ve hizmet alımlarında önemli kesintilere gideceklerini belirterek, harcamalardaki tasarrufun milli gelirin yüzde 0.25’i kadar olacağını kaydetti. Bu da yaklaşık 8.5 milyar liraya denk geliyor.

GELİR VERGİSİ % 30’A ÇIKIYOR

MALİYE Bakanı Naci Ağbal, bütün gelirler için uygulanan Gelir Vergisi tarifesinde bir değişikliğe gideceklerini belirterek, “Bu değişiklik ücret gelirleri için 1 Ocak 2018’den, diğer kazançlar için 2017 kazançlarından itibaren geçerli olacak. Gelir Vergisi tarifesinin üçüncü dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranını yüzde 30’a çıkarıyoruz” dedi. Ağbal, gelecek yıl kamuya 74 bin personel alınacağını belirtirken, 10 milyar liralık da özelleştirme geliri hedeflediklerini bildirdi.

FİNANS SEKTÖRÜNE 2 PUANLIK VERGİ ARTIŞI

KURUMLAR Vergisi’nde de bazı düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Ağbal, “Finans sektöründe Kurumlar Vergisi oranını yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkaracak bir yasal düzenlemeyi Meclis’e sevk edeceğiz. İkinci olarak kurumların dağıtılmayan kar paylarından da yüzde 1 oranında bir vergi tevkifatının yapılmasını öngörüyoruz” dedi. Ağbal ayrıca şirketlerin 2 yıldan fazla elde tutmuş oldukları gayrimenkulleri elden çıkarma halinde yüzde 75’lik kazanç istisnasının yüzde 50’ye düşürüleceğini açıkladı.

ŞANS OYUNLARINDAN KESİNTİ ARTIRILIYOR

VERASET ve İntikal Vergisi Kanunu’nda da değişiklik yapacaklarını dile getiren Ağbal, şans oyunları ve çekilişlerde elde edilen gelirler üzerinden yapılan yüzde 10’luk vergi kesintisini yüzde 20’ye çıkaracaklarını kaydetti. Ağbal, hali hazırda kolalı gazozlardan alınan yüzde 25 oranındaki ÖTV’yi, meyveli gazozların yanı sıra enerji içeceklerini de kapsayacak şekilde genişleteceklerini dile getirdi. Bir başka gelir artırıcı düzenlemenin de “makaron” diye tabir edilen sarmalık tütünle kullanılan sigara kağıdıyla ilgili olduğuna işaret eden Ağbal, “Artık makaronda da belirli bir tutarda maktu Özel Tüketim Vergisi getiriyoruz. Bu da bizim için kalıcı gelir artırıcı bir düzenleme olacak” dedi.

SAVUNMA FONUNA 8 MİLYAR LİRA

JEOPOLİTİK riskler ve bu risklerin bütçede doğurduğu harcama ihtiyaçlarını karşılamak için de vergisel düzenlemeler yaptıklarını belirten Ağbal, torba tasarı ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu gelirlerini artırmak üzere toplanan vergilerden fona daha fazla pay veren düzenlemeleri de getireceklerini söyledi. Ağbal, kurumlar, gelir, MTV, Veraset ve İntikal Vergisi ile ÖTV gelirlerinden elde edilen ilave gelirin önemli kısmını doğrudan Savunma Sanayi Fonu’na gelir olarak aktaracaklarını bildirdi. Ağbal, “Savunma ve güvenlikle ilgili bakanlık ve kurumların da artan ihtiyaçları var. Bir tanesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu caydırıcı gücün artırılması, modernizasyon ihtiyaçlarının ivedi şekilde karşılanması. Diğer taraftan, gerek içeride gerek dışarıda yürütülen savunma ve güvenlik operasyonlarının gerektirdiği harcamaları karşılamak öncelikli konu” dedi. Savunma Sanayi Fonu’na, Gelir ve Kurumlar Vergisi tahsilat toplamı üzerinden yüzde 6, Veraset ve İntikal Vergisi tahsilat toplamından yüzde 25, Motorlu Taşıtlar Vergisi tahsilatından yüzde 18 pay aktarılacak.

KİRA GELİRİNE 10 PUANLIK İNDİRİM

TASARI ile kurumların gayrimenkul satış kazançlarında uygulanan yüzde 75 kazanç istisnası oranı yüzde 50’ye düşürülüyor. Ayrıca kira gelirlerinin beyanında kira gelirinden yüzde 25 oranında uygulanmakta olan götürü gider oranı yüzde 15’e indiriliyor. Hazine taşınmazları üzerinde izinsiz yapılan binaların sahiplerine satışı için binaların 19 Temmuz 2003’ten önce yapılma şartı 2009 sonuna uzatılıyor. Vergi borçlarını süresinde ödemeyen mükelleflere yapılan ödeme emri tebligatlarında ödeme veya mal bildiriminde bulunma için öngörülen 7 günlük süre 15 güne çıkarılıyor. İhtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk uygulamalarında, bu işlemlere karşı dava açma süreleri de yine 7 günden 15 güne çıkıyor.Elektronik ticarette vergi güvenliğini sağlamak amacıyla; internet ortamında yürütülen ticari faaliyetlere ilişkin bu işleri yürütenler tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirimde bulunma yükümlülüğü getiriliyor. Elektronik ortamda yurtdışından Türkiye’deki hizmet sunanlara KDV bakımından Türkiye’de vergi mükellefi olma zorunluluğu getiriliyor. Yurtdışında yatırım için kurulan fonlara, Türkiye’de yapacakları yatırımlar için Hazine’dan kaynak aktarılabilmesine imkan sağlanıyor.

MEYVELİ GAZOZA YÜZDE 25 VERGİ

KOLA üzerinden yüzde 25 oranında alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yılbaşından itibaren meyveli gazozlar ile enerji içeceklerinden de alınmaya başlanacak, bütçeye 500 milyon TL gelir sağlanması bekleniyor. Tasarıyla Kefalet Sandığı’nın 480 milyon TL, Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 150 milyon TL ihtiyaç fazlası nakit varlığı 2018 yılında merkezi yönetim bütçesine aktarılacak. Kültür Bakanlığı bünyesinde işletilen özel hesap kapatılarak bütün gelirleri bütçeye aktarılıyor. Belediye meclislerine eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere indirimli veya bedelsiz su teminine imkân sağlanıyor. Türk Ticaret Kanunundaki yapılan değişikliklere paralel olarak Merkez Bankası içinde yer alan denetleme kurulu kaldırılıyor. Atatürk Orman Çiftliği’nin Ankara Büyükşehir Belediyesine ANKAPARK alanını 10 yıl süre ile kiralama düzenlemesindeki süre 30 yıla çıkarılıyor.