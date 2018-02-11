2071’e kadar su sıkıntısı yok

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul’da 2018 yılında su sıkıntısı yaşanmayacağını söyledi. Bakan Eroğlu, “Melen Barajı projesinin sonuna gelmek üzereyiz, bu proje bittiğinde 2071 yılına kadar su sıkıntısı yaşanmayacak” dedi. Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Melen Barajı devreye girdiğinde İstanbul’a yılda 1 milyar 77 bin m3 su temin edilecek. Böylece İstanbul’un 2071 yılına kadar olan nüfus artışı da hesaplandığında içme ve kullanma suyu ihtiyacı kökünden çözülmüş olacak. Yüzde 95 seviyesinde olan barajın 2018 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

Eroğlu, CNN Türk’te Hakan Çelik’in Hafta Sonu programına katıldı. Eroğlu, İstanbul, İzmir ve Ankara da dahil olmak üzere Türkiye’nin hiçbir yerinde su sıkıntısı yaşanmayacağını ifade ederek, “Vatandaşlar israf etmeden rahat rahat su kullanabilirler” dedi. Eroğlu, İstanbul’da içme suyunun kalitesini değerlendirdi. “İstanbul’da kapıya kadar gelen şebeke suyu tertemiz. Vatandaşlar çayları ve yemeklerinde şebeke suyunu rahatlıkla kullanabilirler” diye konuştu. Büyükşehirlerde denetimlerin çok sıkı yapıldığını söyleyen Eroğlu, “Evlere dışarıdan içme suyu almak ile ilgili yanlış bir algı var” diye ifade etti.

YÜZDE 9 AZALDI

Öte yandan bakanlığın verdiği bilgiye göre, son 44 yılın en kurak yılı yaşanıyor. Bakanlık yetkilileri, olağanüstü kuraklığa rağmen 2018 içme suyu sıkıntısı yaşanmayacağını belirttiler. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, Türkiye genelinde 1 Ekim 2017-5 Şubat 2018 periyodunu kapsayan su yılına göre normalinden yüzde 9 civarında az yağış aldı. Sadece Akdeniz Bölgesi normal yağış alırken, diğer bölgeler de yağışlar normalin altında yaşandı. En fazla düşüş yüzde 30 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde oldu. Yağış azlığı İstanbul’da yüzde 4, Ankara ve İzmir’de yüzde 10 civarında seyretti. Mardin’deki yağış azlığı yüzde 49’lara kadar çıktı.

Afyonkarahisar’da yüzde 27.8, Erzurum’da yüzde 21,8, Kayseri’de yüzde 12.8, Konya’da yüzde 5.1, Diyarbakır’da 21.9, Şanlıurfa’da yüzde 35.7, Gaziantep’te 31.4, Hakkari’de 31.1, Kilis’te 35.7, Van’da da yüzde 25.5 alansal yağış durumunda azalma yaşandı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilere göre Başkent Ankara’nın uzun vadeli su ihtiyacının karşılanması için Ankara Su Temin Projesi Gerede Sistemi inşa ediliyor. Toplam 31 bin 592 metre uzunluktaki Türkiye’nin en uzun içme suyu maksatlı Gerede Tüneli ile Ankara’nın 2050 yılına kadar olan içme -kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. Şu an itibariyle projede yüzde 87 fiziki gerçekleşme sağlandı. Bu yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Önceki yıllara göre kar yağışının düşük olduğu bu yıl şubat ayının ilk günleri ile birlikte barajlardaki doluluk oranları da yükselmeye başladı. Türkiye’de içme suyu maksatlı barajlarda doluluk oranı yüzde 40’a ulaştı.

HASANKEYF’TE ZEYNEL BEY TÜRBESİ KURTARILDI

BAKAN Eroğlu, Hasankeyf’de yürütülen, kültür varlıklarının kurtarılması çalışmalarını anlattı. 1300 ton ağırlığındaki Zeynel Bey Türbesini taşıyarak kurtardıklarını ifade etti. Eroğlu, yapılan kurtarma çalışmalarıyla Hasankeyf’in tamamen sular altında kalmayacağını söyledi.