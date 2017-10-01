2018 yılının sonuna kadar 20 girişimi destekleyecek

Boğaziçi Üniversitesi merkezli kurulan, ekosisteme girişimler yetiştiren, temas ettiği girişimleri yatırımlarla buluşturan bir melek yatırım ağı olan Boğaziçi Üniversitesi Melek Yatırım Ağı (BUBA) ve karmaşık finansal piyasalarda bireysel ve kurumsal yatırımcılara risk tercihleri doğrultusunda getiri hedeflerine ulaşmaları için nitelikli portföy yönetim hizmeti veren portföy yönetim şirketi İstanbul Portföy (IP), güçlerini birleştirerek kurdukları Bosphorist Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun lansmanı gerçekleşti.

BÜMED Sosyal Tesislerinde gerçekleşen İstanbul merkezli bu girişim sermayesi yatırım fonunun lansmanında girişimciler ve yatırımcılar bir araya geldi.



Türkiye'deki girişim ekosistemini besleyerek erken aşama girişimlere ihtiyaçları olan sermayeyi sağlamak amacıyla kurulan Bosphorist Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, temas ettiği girişimlere finansal desteğin yanı sıra iş geliştirme, finans, M&A ve diğer stratejik yönetim kararları konusunda sürekli danışmanlık verecek.



25 Milyon TL yatırım bütçesiyle 2018 yılı sonuna kadar 20 girişimi destekleme hedefinde olan Bosphorist Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun odağındaki girişimlerin sektörleri ise nesnelerin interneti, e-ticaret servisleri, tarım teknolojileri, biyoteknoloji, yapay zeka ve finans teknolojileri.