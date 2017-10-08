200 milyonluk Pakistan'da önemli sağlık fırsatı

Sağlıkta İş birliği Forumu ve PakMedica Fuarı Başbakan Şahbaz Şerif, Türkiye- Pakistan Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Burhan Kayatürk, Sağlık Bakanı Salman Rafique, Türkiye'nin Lahor Başkonsolosu Serdar Deniz ve DEİK Türkiye-Pakistan İş Konseyi Başkanı ve Pakistan’ın en büyük Türk yatırımcısı Coca-Cola İçecek İcra Kurulu Üyesi Atilla Yerlikaya'nın katıldığı bir törenle açıldı.

4-5 YILDA BÜYÜK YOL ALDI

DEİK Türkiye- Pakistan İş Konseyi Başkanı Yerlikaya, Pakistan hükümetinin enerji ve güvenlik alanında geçen dört beş sene içerisinde büyük yol aldığını, hem ticaret- hem de yatırım için cazibenin arttığını vurgularken, istikrarı artan ve Türkiye'ye karşı büyük sevgi duyan Pakistan halkının ve idarenin her türlü kolaylık ve desteği gösterdiğinin altını çizdi.

Forum'un ardından tüm katılımcı firmaları kabul eden Başbakan şerif ve Sağlık bürokrasisi, Temizlik, güvenlik, radyoloji, pataloji ve hastane atık yönetimi gibi destek hizmetlerinin yanı sıra, ilaç takip sistemleri kurulması ve PPP olarak hem yeni hastanelerin inşa edilmesi hem de mevcut tesislerin iyileştirilmesinde Türk şirketleri ile iş birliğine çok sıcak baktıklarını ifade etti.

Forum ve Fuar kapsamında düzenlenen törende Havelsan, Sisoft, Ankaferd, Tiga, Gazi Grup ve Sıla Gibi türk şirketleri karşı taraflar ile işbirliği protokolü imzaladı. Halen 350 milyon dolara varan güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımı ile Zorlu Enerji, Atık yönetimi ve kentsel taşımacılık alanında Albayrak Grubu ve geçtiğimiz günlerde en büyük Pakistanli elektrikli ev eşyası şirketlerinden Dawlance'ı satın alan Arçelik gibi Türk şirketlerinin Pakistan'da artan yatırımlarına dikkat çeken Yerlikaya, rekabetçi ve kayıtlı ekonomi ile Pakistan’ın ekonomik cazibesinin ve yatırımcı çekme gücünün daha da artacağına işaret etti.

İLGİ ÇEKİCİ BİR PAZAR

Pakistan’ın eskisi gibi bir sınır pazarı değil, oldukça ilgi çekici gelişmekte olan bir pazar haline geldiğini belirten Yerlikaya, coğrafyada gelişmekte olan güven ve güvenlik şartlarıyla Türkiye ile Pakistan arasında imzalanan pek çok iş birliği anlaşması ile iki kardeş ülkenin iş adamları için karşılıklı fayda yaratan bir ekonomik ortama kavuştuğunu vurguladı. Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu Coca-Cola İçecek'in son 10 yılda Pakistan’a kesintisiz yatırım yaptığını ve Pakistan’ın en büyük yatırımcılarından biri olduğunu belirten Atilla Yerlikaya, sistem olarak 500 milyon dolara yaklaşan yatırım ve 6 fabrika ile binlerce kişiye istihdam yarattıklarını belirtti.