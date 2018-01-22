2 günde 1 milyarder

HER yıl olduğu gibi bu yıl da bugün başlayacak Davos Zirvesi öncesi uluslararası yardım kuruluşu Oxfam küresel paylaşım raporunu açıkladı. “Çalışmayı ödüllendir, zenginliği değil” başlığıyla yayımlanan rapor, dünyadaki en zengin yüzde 1’lik kesimin geçen yıl yaratılan küresel servetin yüzde 82’sine sahip olduğunu ortaya koydu. Rapora göre milyarder artışında rekor kırıldı, Mart 2016 ile Mart 2017 arasında her iki günde bir yeni bir milyarder ortaya çıktı. En zenginler servetlerine servet katarken Oxfam dünya nüfusunun en yoksul yüzde 50’sini oluşturan 3.7 milyar kişinin ise geçen yılki küresel servet artışından hiç bir pay alamadığına dikkat çekti.

BAŞARISIZ SİSTEM

Rapora göre, 2010 yılından bu yana milyarderlerin serveti sıradan çalışanlara göre 6 kat daha hızlı büyürken, milyarderlerin sayısı rekor bir seviye olan 2043’e ulaştı. Davos’taki zirveye katılacak olan Oxfam Uluslararası İcra Direktörü Winnie Byanyima, “Milyarder patlaması gelişen bir ekonominin işareti değil, başarısız olan ekonomik sistemin belirtisidir” dedi. Milyarderler geçen yıl servetlerine 762 milyar dolar daha ekledi.

Raporda kadınların erkeklerden daha az para kazandığı ve en düşük ücretli işlerde çalıştığı belirtilirken, 10 milyarderden 9’unun erkek olduğu açıklandı. Rapora göre, dünyanın en büyük beş moda markasının genel müdürlerinin maaşlarının sadece 4 günlük toplamının Bangladeş’teki tekstil işçilerinin bir hayat boyu kazandığından daha fazla. Yine rapora göre ABD’de bir CEO ise bir ABD’li işçinin bir yıllık ücretini 1 iş gününde kazanıyor. Byanyima “Kıyafetlerimizi yapan, telefonlarımızı monte eden ve yiyeceklerimizi yetiştiren insanlar, istikrarlı bir şekilde ucuz mal tedarikini sağlamak için istismar ediliyor ve şirketlerin ve milyarder yatırımcıların kârlarını arttırıyorlar” dedi.

SERVET 42 KİŞİDE

Oxfam artan eşitsizlikle mücadele için hükümetleri hissedar ve genel müdür seviyesindeki çalışanların gelirlerini sınırlamaya, eşit işe eşit ücret vermeye, vergi kaçıranlara darbe indirmeye ve sağlık ve eğitime daha fazla bütçe ayırmaya çağırdı. Oxfam’a göre, vergiden kaçınma, şirketlerin siyaset üzerinde artan etkisi, işçi haklarının uğradığı erozyon ve kemer sıkma politikaları gelir adaletsizliğindeki uçurumun derinleşmesinde başlıca nedenler. Oxfam 2017 yılının başında açıkladığı raporda dünya nüfusunun yarısının servetinin 8 kişinin elinde olduğunu açıklamıştı. Kurum bu yıl bu sayının 42 olduğunu ifade etti, geçen yılın sayısını ise 8’den 61’e revize etti. Revizyona gerekçe olarak elde edilen güncel verilerle yapılan yeni hesaplamalar gösterildi.