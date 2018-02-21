2 bin 500 kişilik açık pozisyona 500 bin başvuru

Elektrikli otomotiv devi Tesla, yaptığı gelişmelerle dünyayı hayran bırakmayı başarıyor. Her yıl biraz daha gelişen ve üretim bandını genişleten Tesla, ortaya koyduğu gelişimlerin yanı sıra binlerce istihdama da olanak sağıyor.

2017 yılı için 2500 adet personel alacağını açıklayan firma, başvuru yağmuruna tutuldu. Dünya çapında gösterdikleri başarı sayesinde insanların hayallerini süslemeyi başaran firma, insanlar için de gelecek umudu oluyor. Lakin yapılan başvuru sayıları adeta bir rekor niteliğinde. Yapılan açıklama da bu durumu net bir şekilde gözler önüne seriyor. 2017 yılı için açılan 2500 kişilik pozisyona tam 500.000 bin kişi CV yollamış.

Lakin Tesla’nın global işe alım başkan yardımcısı Cindy Nicola, Tesla’da işe girme konusunda “bir formülümüz yok ama mükemmellik arıyoruz” şeklide açıklama yaptı. Çeşitlilik ve yenilikçilik anlayışını benimseyen kişilerin işe alım sürecinde daha başarılı olduğunu açıklayan Nicola, cesaretinde işe alım sürecinde önemli bir rol oynadığını da belirtti.

Buna ek olarak “Neden Tesla’da çalışmak istiyorsunuz?” sorununa verilecek yanıtın oldukça önemli olduğunu açıklayan global işe alım başkan yardımcısı, klasik otomobillere kıyasla farklılık aradıklarını ve yenilikçi cevaplar aradıklarını dile getirdi.