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199.5 milyar liralık kefalet kullandırıldı

Hürriyet Haber
11.01.2018 - 15:54 | Son Güncelleme:

Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında Kredi Garanti Fonu tarafından 2017 Kasım ayı sonu itibariyle kredi veren bankalara 199.5 milyar lira tutarında kefalet limiti tahsis edildi.

HAZİNE Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Hazine Destekli Kefalet Sistemi Kasım 2017 Raporu’na göre bankalara 199 milyar 467 milyon 300 bin TL tutarında kefalet limiti ve tutarın yüzde 99.24’üne tekabül eden 197 milyar 941 milyon 601 bin 204 lira tutarında kefalet portföy limiti tahsis edildi.

2009-2016 döneminde kullandırılan kefalet tutarı, 7 milyar 92 milyon 563 bin 952 TL iken 2017 Kasım ay sonu itibariyle ise 191 milyar 926 milyon 877 bin 208 TL olarak gerçekleşti. Açıklamaya göre sektörel veriler dikkate alındığında, kümülatif kefalet tutarı olan 191.9 milyar liranın yüzde 37.31’i ticaret, yüzde 31.36’sı imalat sanayi, yüzde 12.76’sı ise inşaat sektörüne kullandırıldı.

Etiketler: KGF , Kredi
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