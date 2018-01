192 ülkeyi ‘form’a soktu

TÜRK girişimciler tarafından kurulan ve dünya çapında ses getiren startupların yeri çok ayrı. Türkiye’nin marka değerine önemli katkılar sağlayan bu girişimler, aynı zamanda Türk gençlerinin de hayal kurabilmesini sağlıyor. Sessiz sedasız global bir başarıya imza atan girişimcilerden biri Aytekin Tank oldu. ABD’nin New York şehrinde çalıştığı işten istifa ederek Türkiye’ye dönen Tank, 2006 yılında JotForm’u kurdu. Kullanıcıların ve şirketlerin kolaylıkla online form yaratabilmesi için bir platform sunan JotForm, şu anda 192 ülkede 3.2 milyon kişi tarafından kullanılan bir dev haline dönüştü.

YAZILIMI TÜRKİYE’DEN

Eylül 2006’da Ankara Hacettepe Teknokent’te bir ofis açarak JotForm üzerine çalışmaya başladığını belirten Tank, “Mart 2007’de yeni paralı versiyonu çıkardık. Ürünü çıkarttığımız gün, önce İspanya’dan bir üniversite ücretli abonelik aldı. Ardından bu İngiltere’den ve Amerika’dan müşteriler ile devam etti. Henüz 2007 bitmeden 500 paralı aboneye ulaşmıştık bile. San Francisco ofisimiz 2014 yılında açıldı. Şu anda yılın belli zamanlarını San Francisco, Hacettepe Teknokent ve İzmir Teknopark’daki ofislerimizde geçiriyorum. Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerimiz tamamı ile Türkiye ofislerimizde gerçekleştiriliyor” dedi.

Hiçbir teknik bilgiye sahip olmayanları bile JotForm’u kolaylıkla kullanabileceğini ifade eden Tank, geliştirdikleri platformu şu şekilde anlattı: “Anket, ödeme formunu veya bir kayıt formunu dakikalar içinde kolaylıkla yaratabiliyorsunuz. JotForm’un birçok rakibi olmakla beraber, bunların arasında en güçlüsünün Google Forms olduğunu söyleyebiliriz. Google büyük bir firma olsa bile, Google Forms kullanıcılara sadece basit formlar oluşturma imkanı veriyor. JotForm’un ücretsiz versiyonunun bile Google Forms’dan çok daha kapsamlı.”

ÖDEME FORMLARINDA LİDER

Üzerinde en çok yoğunlaştıkları alanlardan birinin Form Yaratma editörü olduğunu belirten Tank, şöyle devam etti:

“Bu editörü kullanarak sürükle bırak ve formu olduğu yerde düzenleme gibi özellikleri kullanarak formunuzu çok hızlı bir şekilde yaratabiliyorsunuz. Ve hatta çoğu zaman baştan bir form yaratmakla uğraşmak istemeyen kullanıcılarımız ihtiyacı olan formu sistemimizde kayıtlı 10 binin üzerindeki Form Şablonu arasından seçip anında kullanabiliyor. Tüm bunların yanında 2017 yılında JotForm üzerindeki formlardan yapılan 300 milyon dolarlık ödeme ile ödeme formları konusunda dünya çapında lider durumdayız.”

YATIRIM ALMADAN DEVAM EDİYOR

MÜŞTERİLERİ arasında Facebook, Disney, Nike, Bosch ve Philips gibi dev şirketler olduğunu aktaran Tank, “Sadece 2017 yılında JotForm üzerinden 100 milyon’a yakın form dolduruldu” dedi. Şu ana kadar 1 kuruş yatırım, hibe ya da borç almadıklarını sözlerine ekleyen Tank, şunları söyledi: “Her zaman kendi yağımızla kavrulduk. JotForm’u ilk kurduğum, gelirlerinin az olduğu zamanlarda müşteriler için özel yazılımlar yazdım, yan ürünler sattım. Belli bir süre sonra JotForm kendi ayaklarının üstünde durmaya başladı. Son 5 senedir satışlarımız her yıl yüzde 50 oranında artmaktadır”.

GİRİŞİMCİLERE ÖNERİLER

GLOBALDE NASIL BAŞARILI OLUNUR

Globalde başarılı olmak için girişimcilere önerilerde bulunan Aytekin Tank, 6 noktaya değindi:

1- Girişimcilerin büyük düşünmelerini öneririm. Sadece Türkiye odaklı çalışmak yerine bütün dünyayı hedeflesinler. Bu bir anlamda zorunluluk. İnternet çağında hukuk, muhasebe gibi bazı yerel konular dışında bütün konularda ülke sınırları olmuyor. Başarılı olan ürün bütün ülkelerde başarılı olabiliyor. Bunu bir fırsat olarak düşünsünler.

2- Peki diyelim ki büyük düşünmeye ve bütün dünyaya yönelik çalışmalar yapmaya karar verdiler? Öncelikle Silikon Vadisi’ndeki başarılı firmaların nasıl çalıştığını takip etmeleri gerekiyor. Burada uygulanan yöntemleri, çalışma şekillerini öğrenmek için konferanslara ya da Silikon Vadisi’ne gitmeye gerek yok. Hatta, bence gidilmesi zaman kaybı olacaktır.

3- Yaptığımız her değişikliğin, geliştirdiğimiz her yeni özelliğin ardından gerçek kullanıcıların tepkilerini ve geri bildirimlerini ölçmeden karar vermiyoruz. Çevik süreçler kullanıp her hafta cuma günleri tüm ekip bir araya gelerek o hafta yaptıklarımızı bir arada değerlendiriyor, gelecek hafta için planlamalarımız yapıyoruz.

4- Ülkemizde yeterince kaliteli insanın olduğunu düşünüyorum. Kendimizi küçük görmeyi bırakmamız gerekli. Biz bir G20 üyesi ülkeyiz. Yazılım sektörümüz büyüyor ve internet alanında büyük bir gelişme kaydediyor. En büyük eksiğimiz başarılı örneklerinin olmaması. Bunun önümüzdeki yıllarda değişeceğine inanıyorum.

5- Yatırım alma beklentisi içinde olmasınlar. En iyi yatırım müşterinin ödediği paradır. Çünkü bu para aynı zamanda bir güven oyudur. Doğru yolda gidildiğinin göstergesidir.

6- Uzun soluklu bakılsın. Birkaç yenilgide pes edilmesin.

