1892 konuta 39 bin talep

Vatandaşların Kayaşehir’de inşa edilen konutlara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Turan, “4 Ekim’de noter huzurundaki kura çekimiyle, konut sahibi olacak vatandaşlarımız belirlenecek. Vatandaşlarımızın bu talebi konut sektörünün daha da büyüyeceğinin göstergesidir” dedi. Konutlara 432 şehit yakınının başvurduğunu bildiren Turan, bin 377 engelli vatandaşın da konut sahibi olmak için müracaatını tamamladığını belirtti. Konutların 1+1’den 3+1’e farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyetle bütçelendirildiğini vurgulayan Turan, 1+1 dairelere 2 bin 942, 2+1 dairelere 24 bin 288 ve 3+1 dairelere 11 bin 949 başvuru yapıldığını ifade etti. Vatandaşların en temel gereksinimi barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla Türkiye’nin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurup onlarca konut projesini hayata geçirdiklerine dikkati çeken Turan, “Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz” diye konuştu. TOKİ’nin 803 bin konut rakamına ulaştığına dikkati çeken Turan, 2023’e kadar 1 milyon 200 bin konut üretmeyi hedeflediklerini bildirdi. Geçen yıl 65 bin konutun ihalesini yaptıklarını, bu sene de aynı hedefi yakalayacaklarını belirten Turan, yıl içinde 46 bin konutu ihale ettiklerini kaydetti.