"1700 işçinin hakkını gasp ettirmeyin"

Çağlayan Adliyesi önünde buluşan yaklaşık 200 işçi, haklarının gasp edildiğini söyleyerek, tazminatlarının ödenmesi çağrısında bulundu.

Eyleme Nakliyat İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu da destek verdi. Küçükosmanoğlu, "İşçilerin haklarını derhal verin" dedi.

Eylemde konuşan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş ise Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu'na seslendi. Yarkadaş, "Bu bir parti değil, ekmek kavgasıdır. İşçilerin hakları gasp edilmiş, hepsi açlığa terk edilmiştir. Buna göz yummayın" diye konuştu.

Adı geçen üç şirketin "hileli iflas" yoluyla 1700 işçiyi mağdur ettiğini belirten Yarkadaş, "Bakanlığınız soruna el atmalı ve işçilerin haklarını alması İçin harekete geçmelidir" ifadesini kullandı.

1700 işçinin iki aydır muhatap bulamadığını belirten Yarkadaş, "Çalışma Bakanı olarak bu soruna göz yumuyor, sırtınızı dönüyor ve görmezden geliyorsunuz. Bu tavrınız aynı suçu üstlendiğiniz anlamına gelir" diye konuştu.

Yarkadaş, işçilerin haklarının verilmesine kadar mücadeleyi sürdüreceklerini de belirtti. İşçilerin hazırladığı "Haklarımız gasp ediliyor" yazılı gömleği de giyen Yarkadaş, "Bu gömleği haklarınızı alana kadar üstümden çıkarmayacağım" dedi.

Çağlayan Adliyesi önünde eylem yapan işçiler, açıklamanın ardından "hileli iflas" yapıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bu sırada polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.