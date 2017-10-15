Büyükçekmece ilçesine bağlı projede 734 konut ve 40 ofisin yanı sıra 170 mağazalık alışveriş caddesi de yer alacak. Gül İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Metin Gül projeyi Duruk ailesiyle yüzde 50-50 hasılat paylaşımı yaparak hayata geçirdiklerini söyledi. Duruk ailesinin Aroma Meyve Suyu ve Gelik Restoran’ın sahibi olduğunu belirten Gül, “30 dönüm arsada hayata geçen ‘Avenue İstanbul’ projemizde Duruk ailesi ile işbirliği içindeyiz. Bölgeye cadde mağazacılığı anlamında değer katacak 170 ticari birimi de satmayacağız ve ortak işleteceğiz” dedi. Projedeki daire büyüklüklerinin ise 70 ila 220 arasında değiştiğini belirten Gül, “Metrekare satış fiyatlarımız 4 bin 500 liradan başlıyor, 6 bin liraya kadar yükseliyor. Tanıtım yapmadan kendi portföyümüzdeki müşterilere evlerin yüzde 20’sini sattık” dedi. Miami’deki Bal Harbour konseptini Beykent’e getirdiklerini söyleyen Metin Gül, yeşil, su ve açık havada alışveriş temasının projenin en önemli özelliklerinden olduğunu ifade etti.

530 MİLYON LİRA YATIRIM

Proje için 530 milyon TL yatırım yapacaklarını belirten Gül İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Gül, mağazalardan ise aylık 1 milyon dolar kira geliri beklediklerini kaydetti. Kaba inşaatta yüzde 60 seviyesine geldiklerini dile getiren Gül, teslimleri Eylül 2019’da yapmayı planladıklarını ifade etti. Gül, daire fiyatlarının 443 bin lira ile 1 milyon 100 bin lira arasında değiştiğini belirtti.