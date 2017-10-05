130 bin çalışan için kritik süreç başladı

MESS Başkanı Kudret Önen, Türk Metal Sendikası ile yapılan ilk görüşmede iş barışının önemine vurgu yaptı. Ortak akılla hareket edileceğine inandığını söyleyen Önen, ülke ekonomisi de düşünülerek hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Önen, “Ülkemize ve bütün vatandaşlarımıza karşı sorumluyuz” dedi.



Otomotiv ana ve yan sanayi, demir-çelik-döküm, beyaz eşya ile diğer metal sektörlerinde faaliyet gösteren lider şirketleri kapsayan toplu iş sözleşmesi için Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işçi sendikaları arasındaki görüşme süreci başladı. Görüşmeler Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal İş Sendikası ve Çelik-İş Sendikasıyla yürütülüyor. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri MESS üyesi 180 işletmedeki 130 bin çalışanı kapsıyor. Türkiye ihracatının yüzde 27’sini, imalat sanayinde toplam cironun yüzde 24’ünü, metal sanayi sektörü istihdamının yüzde 12’sini MESS üyesi şirketlerin gerçekleştirmesi, sürecin Türkiye ekonomisi açısından önemini gösteriyor.

ORTAK PAYDAMIZ TÜRKİYE

“Metal sanayinin Türkiye ekonomisinin ana şalterlerinden biri olması nedeniyle, sorumluluğumuz sadece kendi çevremizle sınırlı değildir” ifadesini kullanan MESS Başkanı Kudret Önen, “Bütün vatandaşlarımıza, ülkemize karşı sorumluyuz. Yıllardır elbirliğiyle, işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Karşılıklı özveriyle, diyalog yoluyla işimize, sektörümüze ve ülkemize sahip çıkıyoruz” diye konuştu.