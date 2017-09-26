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1 yılda 6 milyon müşteriye ulaştı

Hürriyet Haber
26.09.2017 - 12:37 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 12:38

KOÇ Topluluğu şirketlerinden Tanı’nın alışveriş uygulaması Chippin, birinci yılını seçkin üye marka ve iş ortaklarıyla birlikte gerçekleştirilen etkinlikle kutladı.

Bir yıl önce yola çıkan ve bugün 6 milyonluk müşteri etkileşimine, aylık yüzde 13 oranında üye ve yüzde 23 oranında aylık ödeme artışına ulaşan Chippin aynı etkinlikte, hedeflerini ve yeniliklerini de açıkladı. Tanı Genel Müdürü Hülya Varlık ise konuşmasında, “Geçtiğimiz bir yıldan bu yana Chippin’de mobil ödeme trendini yaşatarak güvenilir bir marka yaratmaya odaklandık” diyerek hem Chippin üye markaları hem de üyelerle birlikte başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.

Gelecek yıl hedeflerinden de bahseden Varlık, “2018 yılının sonunda bugünkü üye sayımızı 2 katına, Chippin’le yapılan ödemeleri 7 katına, üye işyeri sayısını da 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz” dedi. Varlık, bu süreç boyunca yapacakları ve hali hazırda başlayan değişimlerle ilgili ise şunları söyledi: “Toplanan Chippinlerin banka hesaplarına ya da arkadaşlarına gönderilmesine olanak sağlıyoruz.

İstanbul’da mağazası olan ve sadece İstanbul müşterilerine ulaşan üye markalarımız, Chippin’in yenilikçi mobil ödeme yapısı ile diğer illerde potansiyel müşterilerine ulaşabiliyor. Van’a dahi ulaşılmasını sağlayarak hem markaların portföyünü genişletiyor, hem de tüketicilere ödeme kolaylığı getiriyoruz. Tüm bunlara ek olarak yeni mobil tasarımımızla, kullanıcılarımıza daha kolay ve faydalı bir içerik sunmayı amaçlıyoruz.”

Etiketler: KOÇ Topluluğu , Hülya Varlık , Tanı
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