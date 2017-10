1 ayda 738 daire satarım

AĞAOĞLU Şirketler Grubu, İstanbul Çekmeköy’de hayata geçireceği Çekmeköy Park projesinde satışlara başladı. Projenin yer aldığı yaklaşlık 90 dönümlük arsayı 20 yıl önce aldıklarını belirten Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, “Bugün bölgede böyle bir arsanın metrekare fiyatı 2 bin doları geçmiş durumda. Bölgede markalı konutların ortalama metrekare fiyatları da 7 bin 500 TL’yi buldu. Çekmeköy Park projesinin bulunduğu lokasyonda böyle bir arsa da bulmak mümkün değil. Ben bu fiyata Ağaoğlu kalitesinde daire satıyorum. Üstelik yüzde 25 lansman indirimi ile daha da büyük bir fırsat sağlıyorum. Yani arsa fiyatına daire alacaklar. Lansman dönemine uyguladığımız yüzde 25 indirimle metrekare fiyatları 4 bin 800 TL’den başlıyor” dedi.

1.1 MİLYAR HASILAT

Projenin arsasını 20 yıl önce bugünün 2 daire fiyatına aldıklarını belirten Ağaoğlu, “Bu arsanın bugünkü değeri 650 milyon TL. Arsayı bugün alsaydım bu fiyatlarla satamazdım. Projenin İnşaat maliyeti 400 milyon TL. Yaklaşık 1 milyar 100 milyon TL hasılat bekliyoruz” dediği.

Konut alıcısı için fiyat avantajı sunduklarını belirten Ağaoğlu, “Bu kampanyaya bir isim vermek gerekse ‘Ağaoğlu servet transferi yapıyor’ derdik. Ağaoğlu felsefesi kazan kazandır. Ben yaptığım bütün işlerde büyük Ağaoğlu ailesi diye tanımladığımız daire sahiplerimize, tedarikçimize, çalışanımıza kazandırmayı önemsedim. Ben de kazandım Allah’a şükür. Çekmeköy Park projemizde de bu kural işleyecek, herkes kazanacak. Kısacası büyük Ağaoğlu ailesine servet transferi yapıyorum. Kârımı vatandaşla paylaşıyorum. Maslak 1453 projemizden ilk alanlara yüzde 250-300’ün üzerinde kazandırdık. Ağaoğlu olarak her zaman kazan-kazan prensibini uygulayan bir grubuz” diye konuştu.

1 AYDA SATARIM

Ali Ağaoğlu, projede yer alan 738 dairenin 150 tanesini 2 gün içinde sattıklarını belirterek, “İddia ediyorum ki bu ay içerisinde bu projenin de satışını tamamlarım. İsteyenle takım elbisesine iddiaya girerim” dedi. Çekmeköy Park’ta yer alan dairelerin fiyatları hakkında bilgi veren Ağaoğlu Şirketler Grubu Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Rahvalı, “Stokta kalan 80 metrekare büyüklüğündeki 1+1 daireler 440 bin TL’den başlıyor. 226 metrekare kullanım alanı olan 4+1 dairelerin indirimli fiyatları ise 1 milyon 723 bin TL fiyatla satışa sunuluyor” dedi.

‘GİDENİN ARKASINDAN KONUŞULMAZ, GÖMÜN’

Ali Ağaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden ayrılan Kadir Topbaş’ın istifası hakkında, “Bizim köyde bir laf vardır; ‘gidenin arkasından konuşulmaz, gömün’ derler. Ben 50 senedir iş hayatının içindeyim. İş yapmanın bu kadar zor olduğu bir dönem yaşamadım. Özellikle belediyelerde bırakın başkanını, zabıtası bile yolda yürürken kibirden ‘dünyaları ben yarattım’ modunda... Şu anda gereği yapılıyor” dedi.

MEDYATİKLİĞİN FATURASI

AĞAOĞLU, Bakırköy projesinin yargıdaki durumunun devam ettiğini belirterek, “Orada bize iptal kararı veren hakimlerin hepsi şu an tutuklu ama maalesef verdikleri kararlar geçerli. Orada medyatikliğin faturasını ödedik. Bakırköy’deki projemiz belki de İstanbul’un en güzel projelerinden bir tanesi. Yasal süreç hakkında bir şey diyemem, devam ediyor. Temennimiz en kısa zamanda adaletin yerini bulması” şeklinde konuştu.

OTURUP AĞLAMAK YARAR SAĞLAMAZ

2008’de global krizin etkisi ile benzer bir konjonktürden geçildiğini belirten Ali Ağaoğlu; “O zaman da söyledim “dere her zaman kütük getirmez” diye. Bunu yatırımcı için söylüyorum. Bu tip dönemlerde oturup ağlamak, yatırımları durdurmak kimseye bir yarar getirmez. Biz 2008’de de aynı şeyi yaptık. Hem kazandık, hem kazandırdık. 2009 yılında satışa çıktığımız My City Bahçelievler’de tüm daireleri 10 günde sattık. O zaman da tıkanan çarkların dönmesini sağladık. Biz, tüketici için derenin her zaman kütük getirmesini istiyoruz. Bugün de aynı şeyi yapıyoruz” dedi. Yeni yapacakları projelere de değinen Ağaoğlu “Ankara’da 1.200 konutluk yeni bir projeye başlıyoruz. Bodrum’da Çinliler ile devasa bir proje için ön anlaşma imzaladık” dedi. Ağaoğlu Trabzon’da da 4-5 arsa tespit ettiklerini söyledi.