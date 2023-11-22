A Milli Takım, İstanbul'a geldi! Montella'nın ağabeyi rahatsızlanınca Münih'e iniş yapılmıştı, Büyükekşi yaşananları anlattı

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Galler ile 1-1 berabere kalarak EURO 2024 Eleme Grubu'nu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı kafilesini Cardiff’ten İstanbul’a taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın ağabeyi Emanuele Montella’nın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı’na iniş yapmıştı.

Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, Emanuele Montella’nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Milli Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrılmıştı.

Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada; A Milli Takım kafilesini Cardiff'ten İstanbula taşıyan uçak, yolcular arasında bulunan Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella'nın ağabeyi Emanuele Montellanın rahatsızlanması üzerine tedbir amaçlı olarak Münih Havalimanı'na iniş yapmıştır. TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve Vincenzo Montella, Emanuele Montella'nın detaylı muayenesine refakat etmek üzere, A Milli Takım doktoru ile birlikte uçaktan ayrılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı

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KAFİLE, İSTANBUL'A GELDİ



A Milli Takım kafilesini taşıyan özel uçak, saat 11:50 sularında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: MONTELLA'NIN AĞABEYİ İYİ DURUMDA

İstanbul Havalimanı'nda Münih'e yapılan acil iniş ve Montella'nın ağabeyi hakkında konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, şunları söyledi:

Emanuele Montella'nın uçakta aniden tansiyonu düştü. Hemen doktorlarımız müdahale etti. Biraz beklediler ama durumunda yeteri kadar iyileşme görmedikleri için acil iniş yaptık Münih'e. Daha sonra hastaneye götürdüler. Ama Hamit Altıntop ve federasyonumuzda görevli doktor da onlarla birlikte indi. Orada bütün tahlilleri yapıldı. Çok şükür her şey yolunda. Hocamız ve ağabeyi hastaneden çıktılar, biraz dinlendikten sonra Roma'ya geçecekler. Hamit Altıntop da bir sonraki uçakla Türkiye'ye gelecek.

"MART AYINDA DA HOCA DEĞİŞİKLİĞİ DÜŞÜNDÜK AMA..."

Mehmet Büyükekşi, EURO 2024'e lider gidilmesiyle ilgili de şunları söyledi:

Çok mutluyuz. Gururluyuz, sevinçliyiz. Tarihimizde ilk defa grup lideri olarak çıkıyoruz. Rakiplerimizin son dakikada play-off, onların maçı ne olacak, bu defa Galler'in federasyon başkanı aynı durumu yaşadı. Biz çok daha rahat maç seyrettik. Allah bugünleri de gösterdi bizlere...

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Montella konusuna gelince, biz yeni şeyler yapmaya çalışan bir yönetimiz. Bize gelen eleştiri, "Milli Takım'ın kaliteli olduğu ama güzel oyun oynamadığıydı" Hocamızı da daha önceden tanıyorduk. Mart ayında da böyle bir şey aklımızdan geçirdik. Ama galibiyetler olunca, devam ettik. Son Ermenistan ve Japonya maçından sonra hocanın futbolcularla ilgili olumsuz düşünceleri bu yola itti. Montella hocamız son derece saygıdeğer. 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik. Çok güzel bir başlangıç yaptı. Bundan sonra hedef, Avrupa Şampiyonası'nda başarılı olabilmek.

Milli maçlara gelirken, milli takım formasıyla gelin demiştim. 50 bin tane forma siparişi verdik EURO2024 için. İnşallah orada büyük başarılar hedefliyoruz. Buna da inanıyorum. Bunu yapabilecek güç bizde var. Önce hayal ettik, hayalimizi gerçekleştirdik. Bundan sonraki hayalimiz EURO2024'de önce gruptan çıkmak daha sonra gidebileceğimiz yere kadar gitmek.

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Genç, kaliteli bir ekibimiz var. Bütün futbolcularımızın hepsi genç. Her dönemde yeni yıldızlar yetiştiriyoruz. 7 tane eksiğimiz varken, bunları yaptık. Hakan Çalhanoğlu kaptanımızı da tebrik ediyorum, erkek çocuğu oldu. Bu takım, bu ülke güzel şeylere layık. Çok güzel başarıya imza attılar. Yönetim kurulunu, teknik ekibi, futbolcuları ayrı ayrı kutluyorum. İnşallah bu başarı bundan sonra da devam edecek.