YU-GI-OH! DUEL LINKS: KC GRAND TOURNAMENT 2021 detayları açıklandı

Düellocular bugünden itibaren KC Grand Tournament 2021 Kutlama Kampanyasına katılarak turnuva heyecanını yaşamaya başlayabilecekler. Oyuna giriş yapan tüm Düellocular Yusei Fudo’nun yeni UR Shooting Star Dragon kartını (Legend Foil Rarity) ve özel yeteneği olan Shooting Star Road Skill’e sahip olabilirler. Ayrıca düellocular 1000 gem ve toplamda sekiz adet SR ve UR bileti kazanmanın yanı sıra bir karakter yeteneği karşılığında kullanabilecekleri Yetenek Bileti (Skill Ticket) de elde edecekler.

KC Grand Tournament 2021 Takvimi:

Hazırlık Turnuvası 1. Evre: 31 Mayıs – 14 Haziran 2021

Düellocular bu evrede PvP maçlarına katılarak DLv. Max seviyesine ulaşmaya çalışacaklar.

Ön Turnuva Elemeleri: 11 – 14 Haziran 2021

İlk Evreyi başarıyla geçen katılımcılar DP seviyesine ulaşmaya çalışacak. Sıralamadaki en iyi 128 oyuncu Ana Turnuvaya davet edilecek.

Asıl Turnuva: 1. Evre: 17 Temmuz 2021

Ana Turnuva Şampiyonluk Maçları: 28 Ağustos

Ön Turnuva elemelerinde ilk 128 sıraya yerleşen Düellocular bir önceki sezonun KC Cup Şampiyonlarıyla karşı karşıya gelecekler. Eski şampiyonların kazandıkları turnuvalar şunlar: KC Cup Eylül 2019, KC Cup Kasım 2019, KC Cup Şubat 2020, KC Cup Nisan 2020, KC Cup Eylül 2020, KC Cup Kasım 2020, KC Cup Şubat 2021 ve KC Cup Nisan 2021.

KC GT 2021’in şampiyonuyla turnuva ikincisi ve üçüncüsü, Dark Magician (Extra Secret Rare) ödülünün sahibi olacaklar. Bunun yanı sıra başka oyun içi ödüller de kazananları bekliyor.

Resmi Yu-Gi-Oh! KOLEKSİYON KART OYUNU’nu temel alan Yu-Gi-Oh! Duel Links, KONAMI’nin dünyaca ünlü oyununu mobil cihazlara ve PC’ye taşıyor. Düellocular Yami Yugi, Jaden Yuki, Yusei Fudo gibi Yu-Gi-Oh! evreninin popüler karakterlerini dijital kart savaşlarında yaşatmaya devam ediyorlar.

Yu-Gi-Oh! serisi Kazuki Takahashi’nin dünyaca ünlü mangası Yu-Gi-Oh!’dan esinleniyor. Bu manga, 1996 yılında SHUEISHA Inc. Tarafından yayınlanan Weekly Shonen Jump dergisinde seri haline getiriliyor ve halen TV-Tokyo iştirakçisi kanallarda yayınlanan “Yu-Gi-Oh!” animasyon serisiyle devam etmekte. KONAMI ilk Yu-Gi-Oh! konsol oyununu 1998 yılında yayınladı ve seri, koleksiyon kartı oyunu da dahil olmak üzere, halen dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından oynanmakta. KONAMI farklı kanallardan Yu-Gi-Oh! içerikleri üretmeye devam ederek serinin ruhunu yaşatmaya devam ediyor.