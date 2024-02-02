×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Yok böyle transfer töreni... Arturo Vidal krallar gibi! Helikopterle stada indi, at sırtında tribünleri gezdi

Güncelleme Tarihi:

#Arturo Vidal#Arturo Vidal Helikopter At Transfer Töreni#Arturo Vidal Transfer
Yok böyle transfer töreni... Arturo Vidal krallar gibi Helikopterle stada indi, at sırtında tribünleri gezdi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 12:54

Şili'nin efsane oyuncularından Arturo Vidal, altyapısından yetiştiği kulübüne 17 yıl sonra geri döndü. Vidal için organize edilen transfer töreni ise eşi benzeri görülmemiş cinsten oldu...

Haberin Devamı

Brezilya'nın Athletico Paranaense takımıyla yollarını ayıran Arturo Vidal, altyapısından yetiştiği Şili'nin Colo Colo takımına transfer oldu.

Altyapısından yetiştiği Şili Ligi ekibi Colo-Colo'ya transfer olan Vidal için, kulüp sosyal medya hesabından, "Şili tarihinin en çok kazanan futbolcusunu, muhteşem Arturo Erasmo Vidal Pardo'yu selamlıyoruz! Tekrar buluştuk Kral" ifadeleri kullanılmış ve transfer duyurusu gerçekleşmişti.

Yok böyle transfer töreni... Arturo Vidal krallar gibi Helikopterle stada indi, at sırtında tribünleri gezdi

HELİKOPTERLE SAHAYA İNDİ, AT SIRTINDA TARAFTARI SELAMLADI

Şili tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen 36 yaşındaki Vidal, bugün yeni takımıyla yıllar sonra ilk kez buluştu. Hem de alışılagelmişin dışında bir karşılamayla...

Haberin Devamı

Arturo Vidal Colo-Colo taraftarlarına takdim edilirken stada helikopterle geldi. Daha sonra ise çok konuşulacak o görüntüler ortaya çıktı.

Yok böyle transfer töreni... Arturo Vidal krallar gibi Helikopterle stada indi, at sırtında tribünleri gezdi

Şilili yıldız, saha içerisine getirilen bir atın sırtında geçit töreniyle taraftarı selamladı.

17 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

36 yaşındaki futbolcu, 17 yıl önce ayrıldığı Colo Colo'nun ardından Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona, Inter, Flamengo ve Athletico Paranaense'de forma giydi.

Oyuncu, 2015 ve 2016 yıllarında Copa America'yı iki kez kazandı. Yıldız futbolcunun kariyerinde 5 Serie A, 3 Bundesliga, 1 La Liga, 1 Libartadores şampiyonluğu bulunuyor.

Yok böyle transfer töreni... Arturo Vidal krallar gibi Helikopterle stada indi, at sırtında tribünleri gezdi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Arturo Vidal#Arturo Vidal Helikopter At Transfer Töreni#Arturo Vidal Transfer

BAKMADAN GEÇME!