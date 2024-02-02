Yok böyle transfer töreni... Arturo Vidal krallar gibi! Helikopterle stada indi, at sırtında tribünleri gezdi

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Brezilya'nın Athletico Paranaense takımıyla yollarını ayıran Arturo Vidal, altyapısından yetiştiği Şili'nin Colo Colo takımına transfer oldu.



Altyapısından yetiştiği Şili Ligi ekibi Colo-Colo'ya transfer olan Vidal için, kulüp sosyal medya hesabından, "Şili tarihinin en çok kazanan futbolcusunu, muhteşem Arturo Erasmo Vidal Pardo'yu selamlıyoruz! Tekrar buluştuk Kral" ifadeleri kullanılmış ve transfer duyurusu gerçekleşmişti.

HELİKOPTERLE SAHAYA İNDİ, AT SIRTINDA TARAFTARI SELAMLADI

Şili tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen 36 yaşındaki Vidal, bugün yeni takımıyla yıllar sonra ilk kez buluştu. Hem de alışılagelmişin dışında bir karşılamayla...

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Arturo Vidal Colo-Colo taraftarlarına takdim edilirken stada helikopterle geldi. Daha sonra ise çok konuşulacak o görüntüler ortaya çıktı.

Şilili yıldız, saha içerisine getirilen bir atın sırtında geçit töreniyle taraftarı selamladı.

17 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

36 yaşındaki futbolcu, 17 yıl önce ayrıldığı Colo Colo'nun ardından Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern Münih, Barcelona, Inter, Flamengo ve Athletico Paranaense'de forma giydi.

Oyuncu, 2015 ve 2016 yıllarında Copa America'yı iki kez kazandı. Yıldız futbolcunun kariyerinde 5 Serie A, 3 Bundesliga, 1 La Liga, 1 Libartadores şampiyonluğu bulunuyor.