Yeni Wolverine oyununa dair detaylar paylaşıldı

Marvel's Wolverine, PlayStation 5 için Insomniac Games tarafından geliştirilen ve yeni tanıtılan bir oyun. Marvel's Wolverine henüz yeni duyurulduğu için hakkında pek bir bilgi yokken oyunun yönetmeni oyuna dair bir bilgi paylaştı. Buna göre oyun, yetişkin içerikli olacak. Bu da Insomniac tarafından geliştirilen diğer Marvel oyunlarının aksine Wolverine’de daha vahşetli içerikler görebileceğimiz anlamına geliyor.

Yapılan açıklama, Insomniac’ta yaratıcı Yönetmen olarak çalışan ve Marvel's Wolverine’in yönetmeni Brian Horton tarafından yapıldı. Yönetmen, sosyal medyada oyunun tam olarak nasıl olacağıyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya yanıt verdi. “Oyun Miles Morales gibi kısa bir macera mı yoksa büyük bir oyun mu olacak?” sorusuna verdiği yanıt “Uzun ve yetişkin içerikli.” yanıtını verdi.

Full size, mature tone — Brian Horton (@BrianHortonArt) September 12, 2021

Spider Man gibi karakterler daha genel bir kitleye hitap ederken Wolverine karakterinin daha karanlık bir hikayeyle daha yetişkin bir kitleye hitap edecek olması ise pek çok oyuncu için şaşırtıcı olmadı. Çizgi romanlarda da daha karanlık bir geçmişi olan, kötü şeyler yaşamış ve deneyimlemiş olması bunu normal kılıyor. Wolverine’i konu alan Logan isimli ve 2017 tarihli yapım da R derecelendirmesine sahipti.

Her ne kadar şu an için oyunun uzun ve karanlık bir deneyim sunacak olduğunu öğrenmiş olsak da oyunun ne zaman çıkacağına dair bir bilgi yok. Bildiğimiz bir diğer şey ise oyunun PlayStation 5’e özel üretildiği, yani bu oyun başka platformlardan oynanamayacak.