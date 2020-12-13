Yeni nesil konsollarla en çok özlenecek yükleme ekranları

Bugüne kadar pek çok oyun, oyuncuyu sıkmayan yükleme ekranları kullanarak bölümler arası geçişi daha az sıkıcı hale getirmek konusunda oldukça başarılıydı. Yeni nesil oyun konsolları Xbox Series X, Xbox Series S ve PlayStation 5’in çıkmasıyla birlikte konsol oyuncuları yükleme ekranlarına veda ediyor. İleri teknoloji ve SSD’nin hızından faydalanılarak oyunculara yüksek performans deneyimi sunmayı amaçlayan yeni nesil konsollarla birlikte, bu platform için yükleme ekranı müzikleri, animasyonları ve oyuna dair küçük bilgiler yavaş yavaş rafa kalkıyor.

Her ne kadar yeni bir döneme geçilmiş ve yükleme ekranlarına veda konsol platformunda başlamış olsa da sürecin henüz başlarında ve yeni nesil konsolların yaygınlaşması biraz zaman alacak gibi. Kişiden kişiye değişmekle birlikte herkesin çok sevdiği ve kendisine huzur veren bir yükleme ekranı mutlaka vardır. En çok sevilen oyun yükleme ekranları ise şu şekilde:

10- Overwatch

Evet, Overwatch’ın sabit yükleme ekranları var ancak bu noktada devreye oyunun geliştiricisi Blizzard geliyor. Blizzard özellikle konsept tasarımları konusunda ismini duyurmuş başarılı bir geliştirici. Yükleme ekranlarında yer alan harita görsellerin sahip olduğu detaylar ise harita yüklenene kadar oyuncuyu meşgul etmeye yetiyor. Elbette sabırsız rekabetçi oyuncular için yükleme ekranı rahatsız edici olsa da Overwatch’ın yükleme ekranında kullandığı görseller ve müzik pek çok oyuncu tarafından oldukça beğeniliyor.

9- Grand Theft Auto 5

Şüphesiz ki akıllarda en çok kalan bekleme ekranlarından biri Grand Theft Auto 5’inki. Çizgi film/çizgi roman tarzındaki yükleme ekranları görevden göreve koşan oyuncuların nefes alırken inceleyebileceği çizimler içeriyor. Los Santos’un atmosferini başarılı şekilde yansıtan bu görüntüler, konsol oyuncuları için hatıralarında nostaljik bir anı olarak kalacak.

8- Fortnite

En çok oynanan battle royale oyunlarından olan Fortnite, yükleme ekranlarında canlı renklere sahip konsept tasarımlarıyla oyun dünyasına daha geniş bir açıdan bakma fırsatı sunarken oyunculara son hazırlıklarını yapmak için de kısa bir süre tanıyordu. Ancak yeni nesil konsollarda artık bu yükleme ekranlarını görme imkânı çok yok.

7- Call of Duty: Black Ops 4

Şu ana kadar bahsettiğimiz oyunların yükleme ekranları sabit yükleme ekranlarına sahipken Call of Duty: Black Ops 4, haritaları farklı açılardan göstererek oyuncuların maç öncesi rekabet edecekleri alanı hakkında fikir sahibi olmasını sağlıyor. Bu yine oyuncular için su içmek, klavye ve farelerini düzeltmek için son bir fırsat tanırken acemi oyuncular için ise harita hakkında maç öncesi fikir sahibi olma imkanı veriyor.

6- Death Stranding

Hideo Kojima’nın Kojima Productions ile çıkardığı ilk oyunu Death Stranding de kuşkusuz unutulmaz yüklenme ekranlarına sahip oyunlardan biri. Özellikle hikaye anlatımı ve sinematografi, ambiyans gibi konulara olan ilgilisi bilinen Hideo Kojima, bunu oyunun yükleme ekranlarına kadar yansıtmış. Beklerken oyuncular oyuna dair gizli detaylar, küçük bilgiler, detaylı karakter tasarımları gibi pek çok görseli inceleme imkânı buluyor. Özellikle hikâye anlatımını seven ve oyun detaylarına dikkat eden oyuncular, yükleme ekranının farkına bile varmayabilir diyebiliriz.

5- The Elder Scrolls V: Skyrim

Elbette Bethesda, geçtiğimiz çağın en iyi ve çok oynanan oyunlarından bazılarının yaratıcısı, yükleme ekranlarında da aynı kaliteyi gösteriyor. Elder Scrolls serisinin beşinci ve son oyunu Skyrim, hızlı seyahat ekranları arasında üç boyutlu ve hareket ettirilerek farklı açılardan incelenebilir modellerle birlikte oyunun hikâyesi ve dünyasına dair değişik küçük bilgiler veriyor. Bu dumanlı, siyah yükleme ekranında yer alan model ve bilgi ise genelde seyahat edilen yere ait bir bilgi veriyor. Örneğin Riften’a seyahat ederken Thieves Guild ile ilgili bir bilgi okurken bir Dwarf enkazına seyahat ederken Dwarven Sphere ile ilgili bir bilgi okuyorsunuz. Oyun hakkında küçük bilgilerin yanı sıra Skyrim’in eşsiz müzikleri de adeta bekleme ekranının keyfini çıkarmanız için tasarlanmış.

Eşleşmeli relabetçi maçlar yüklenirken kullanılan sabit resimler, oyunun oynanacağı haritanın bir görseli olması ötesinde herhangi ilginç bir şey içermiyor. Ancak 1v1 oyunlarda oyuncular bir sonraki maça kadar oyuncular boş bir haritada bekleyebilir ya da birbirlerine çarpmak suretiyle zaman geçirebilir.

3- Far Cry

Ubisoft, Far Cry 5 için Montana kentinden esinlenerek yarattığı Hope kasabasından kesitler kullanarak çeşitli sahnelerle zenginleştirdiği yükleme ekranları da listede ilk üçte yer almayı hak etti. Yükleme ekranları şu ana kadar bahsedilen diğer çoğu oyundakinin aksine sabit değil, animasyona sahip. Örneğin bir göl kenarında rüzgârın suyun yüzeyinde oluşturduğu küçük dalgaları huzur içinde izleyerek sahnenin yüklenmesini bekleyebilirsiniz. Öyle ki, bu yükleme ekranlarının 1-2 saatlik hatta 10 saatlik versiyonlarını yapıp internete yükleyenleri görmek de mümkün.

2) Destiny 2

Tıpkı Rocket Legue’de olduğu gibi bazı yükleme ekranları hiçbir özelliğe sahip değilken ne zaman ki bir Guardian gezegenden gezegene yolcuk yapıyor ve oyuncular bunu görebiliyor, o zaman bekleme ekranı ilgi çekici bir hal alıyor.

1) Red Dead Redemption 2

Grand Theft Auto 5 ile aynı geliştirici Rockstar Games’in elinden çıkan ilk Red Dead Redemption oyunu, tıpkı GTA 5 gibi bekleme ekranlarını çizgi roman tarzı görsellerle süslemişti. Ancak Red Dead Redemption 2 ile yükleme ekranları siyah beyazdan başlayarak renklenip hayat bulan ekranlara dönüştü.