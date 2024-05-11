Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’ten borç açıklaması! "15 milyon euro..."

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Toplantıda konuşan Adil Gevrek, asrın felaketi sonrası Yeni Malatyaspor'u da ayağa kaldırmak istediklerini belirterek, "Bu şehrin futbola ihtiyacı var. Samimi olmalıyız. Hatalar yapabiliriz, eksikler olabilir ama samimiyetsiz olmadık. Yaptığımız her şey Malatya'nın menfaatinedir. 8 yıl başkanlık yaptım, başarılı dönemimiz oldu ama onlara değinmeyeceğim. Takım küme düşünce değişime ihtiyaç olduğunu hissettik. Yeni Malatyaspor'un iyiliğini düşünüp, daha iyi olsun diye ayrıldım. Ayrılmam gerektiğine karar verdim. Bir yönetim geldi. Daha iyi olsun diye bıraktığımız takım daha kötü oldu. Bizim 8 yılda başardıklarımızı herkes biliyor ama bunun arka tarafı da var. Şampiyonluklar yaşadık ama göreve geldiğimizde antrenman sahamız yoktu. Kaba inşaatı biten tesisi, kulüp olarak yaptık. 10 milyon Euro para harcadık. O günün şartlarında tesisi belediyeler yapardı ya da devlet yapardı ama biz tesisi yaptık. Belediye yapacaktı ama bekleyemedik, tesisin yüzde 65'ini biz tamamladık, bu görülmedi. Para ihtiyaç olmadığı zaman kimsenin kapısına gitmedik. Kulüpte para vardı. Bunlar görünmüyor. Tesis ve sahalar duruyor. Futbolda bunlar görünmüyor ama" ifadelerini kullandı.



"Bu halde olacağını bilsem bırakmazdım"

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Mali Genel Kurul'da 317 milyon TL borç açıklandığını da hatırlatan Gevrek, "160-170 milyon değerinde futbolcu bıraktık. Tetteh, Mustafa, Jospin ve Donsah gibi oyuncuları tuttuk. Tetteh için çok büyük mücadele verdim. Konyaspor ve Acun Ilıcalı'nın takımı istedi ve takımı bırakacağım için satmadım. Kulübü bıraktığım gün öyleydi, bugün ne halde. Bu halde olacağını bilsem bırakmazdım. Bu futbolcuların hepsi gitti, hepsi de para edecek oyunculardı. Türkiye'de ilk defa müfettişler tarafından kulüp incelendi. Bir yolsuzluk bulursanız bütün borcu ödeyeceğimi söyledim. Usulsüzlükleri gelsinler anlatayım. Usulsüzlükler oluyor ama yolsuzluklara rastlayamayacaklarını söyledim. İnsan resmi çeki şirketine verir mi? Algı yaptılar. Bunlara rağmen Yeni Malatyaspor'un ayağa kalkması gerektiğini düşündük. Çok sıkıntılı dönemde yönetici bulmak çok zordur. Arkadaşlarımız gelip ceplerinden para verdiler. 11 aydır bu kulübün geliri yok, cebimizden para verdik. Takımımız hiçbir otelde rehin kalmadı. Cebimizden para verdik" dedi.

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Takımın mevcut borcundan kurtulması adına yönetim olarak yüzde 30'unu karşılayabileceklerini ifade eden Adil Gevrek, "Transferin önünün açılması için yüzde 30'unu biz vereceğiz. Borcumuzu yarısını kapatabiliriz. Futbolcular yardımcı olacaklarını söylediler. Dört ayağı bir araya getiremedik. Süreç uzuyor. Yüzde 30'u kasaya koyacağımızı söyledik. Destek vereceklerse parayı kendiler dağıtsınlar. Birisi çıkmış başkan adayı olacağını söylüyor, gelsin yapsın. Yüzde 30 kaynağı bulacağız ama bununla olmaz. Para olmadan olmaz. Kulübün kurtuluşu için mücadele ediyoruz. Malatya için riski göze aldım. Yeter ki takım kurtulsun. Bu takım kurtulur. Malatya'ya neden destek sağlanamıyor, acaba bizde mi eksik var? Türkiye'de futbolun marka değeri düştü. Şehir takımlarının Süper Lig'de olması lazım. Deprem bölgesinde olan bu takıma şimdi destek verilmeyecekse ne zaman destek verilecek. Destek verilmezse bu takım Malatyaspor'dan daha kötü olur. Bu takım ayağa kalkar. Bu işin siyasetin desteğiyle olacağını söyledim. Kimse takımı oyalamasın. Destek olunmayacak ise açıkça söylensin. Bizle alakalı kaygıları, sıkıntıları varsa çıkıp söylesinler" diye konuştu.

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Kulübün 15 milyon Euro güncel boru olduğunu ancak bunu yarıya düşürebileceklerini de ifade eden Başkan Gevrek, "Oyuncular burada olsa o takımla ligde kalırdık. 18 kiralık, 12 profesyonel 30 futbolcu, bu ligde oynayacak 4-5 oyuncu var. Bu kadroyla ligde mücadele edemezsin. Oyuncular kalsa bu takım ligde kalırdı. Biz paralarını yatırdık, oyuncuları bırakmadık ve bizden önceki yönetim bırakmış. Takımın bu şehirde olması lazım. Statta büyük sorun yok, sezona yetişir. Gençlik ve Spor Bakanı ile görüştük" diye konuştu.