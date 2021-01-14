MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriYeni Indiana Jones oyunu geliyor
GerieSpor Yeni Indiana Jones oyunu geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
eSpor
Haber Giriş: 14.01.2021 - 13:43 | Son Güncelleme:

Yeni Indiana Jones oyunu geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Indiana Jones oyunu geliyor
Abone Olgoogle-news

Wolfstein’ın geliştiricisi MachineGames, bir Indiana Jones oyunu üstünde çalıştıklarını duyurdu.

Bethesda, Wolfstein’ın geliştiricisi MachineGames’in bir Indiana Jones oyunu üstünde çalıştığını açıklayan fragman yayınladı. Fragmanda Bethesda, LucasFilm ile MachineGames’in isim ve logoları yer alırken Indiana Jones’un hafızalara kazınmış ikonik şapkası da vardı.

Bu oyun, 2009’dan bu yana çıkan ilk Indiana Jonas oyunu olacak. Şu anda fragmanda yayınlanandan daha fazla bir bilgi yok.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle