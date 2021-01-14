Yeni Indiana Jones oyunu geliyor

Bethesda, Wolfstein’ın geliştiricisi MachineGames’in bir Indiana Jones oyunu üstünde çalıştığını açıklayan fragman yayınladı. Fragmanda Bethesda, LucasFilm ile MachineGames’in isim ve logoları yer alırken Indiana Jones’un hafızalara kazınmış ikonik şapkası da vardı.

Bu oyun, 2009’dan bu yana çıkan ilk Indiana Jonas oyunu olacak. Şu anda fragmanda yayınlanandan daha fazla bir bilgi yok.