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Yattara bu kez Muğla yolunda! Ortaköyspor'un radarında...

#İbrahima Yattara#Ortaköyspor#Süper Amatör Lig
Yattara bu kez Muğla yolunda Ortaköysporun radarında...

Futbolu bıraktıktan 7 yıl sonra geçen sezon Denizli Süper Amatör Lig takımlarından Yeşil Çivril Belediyespor’da 42 yaşında geçici olarak sahalara dönen Trabzonspor’un unutulmaz yıldızı İbrahima Yattara, bu kez Muğla yolcusu.

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Gine asıllı eski futbolcu bu kez Muğla Süper Amatör Lig’in yeni ekibi Ortaköyspor’un radarına girdi.

Yattara ile ilgilendiklerini ifade eden Ortaköyspor Başkanı Hüseyin Uçar, başarıları ile lige damga vurmak istediklerini söyledi. 

LİGE RENK VE KALİTE GETİRECEK

Geçen sezon Muğla 1’inci Amatör Küme’de şampiyon olarak Süper Amatör Lig’e yükselen Ortaköy, Yattara’yı gündeme aldı.

Başkan Hüseyin Uçar, yeni sezon için Yattara ile transfer görüşmelerine başladıklarını kaydetti.

Ortaköyspor olarak hedeflerini BAL olarak belirlediklerini ifade eden başkan Uçar, "Yattara transferi gerçekleşirse hem takımımıza katkı verecek hem de Muğla Süper Amatör Ligi’ne renk ve kalite getirecek" diye konuştu.

Geçen sezon amatör futbolcu lisansı çıkan Yattara, Türk vatandaşlığı da olduğu için İbrahim Üçüncü adıyla forma giymişti.

Yattara, 5 yıl sonra 61 numaralı forma ile yeşil sahalarla buluştuSahalara 5 yıl aradan sonra Yeşil Çivril Belediyespor ile dönüş yapan 41 yaşındaki İbrahima Yattara, ilk maçı için takım arkadaşlarıyla beraber soyunma odasında hazırlıklarına başladı.
daha fazla video içinYattara, 5 yıl sonra 61 numaralı forma ile yeşil sahalarla buluştu
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#İbrahima Yattara#Ortaköyspor#Süper Amatör Lig

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