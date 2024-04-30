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Yasa dışı bahis soruşturması! Tuzlasporlu 5 futbolcu ifadeye çağırıldı

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#Futbol#Bahis#Tuzlaspor
Yasa dışı bahis soruşturması Tuzlasporlu 5 futbolcu ifadeye çağırıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 20:39

İstanbul-Yasa dışı bahis soruşturmasında 2020-2021 yıllarında Tuzlaspor’da oynayan ifadeye çağrıldı.

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Tuzlaspor Kulübü Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı’ya yönelik yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 2020-2021 yıllarında Tuzlaspor’da oynayan 5 futbolcu tanık olarak ifadeye çağırıldı.

Tuzlaspor Başkanı Mehmet Berzan İlhanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Malvarlığı değerlerini aklama’, ‘7258 sayılı kanuna muhalefet’, ‘Malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ ’yasa dışı bahis’ ’kara para aklama’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Savcılık, 2020-2021 sezonunda forma giyen 5 futbolcuyu da tanık olarak ifade vermeye çağırdı.

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#Futbol#Bahis#Tuzlaspor

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