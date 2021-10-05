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WNBA'de yılın sportmenlik ödülü Ogwumike'nin

#WNBA#Sportmenlik Ödülü#Nneka Ogwumike
WNBAde yılın sportmenlik ödülü Ogwumikenin

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) ekiplerinden Los Angeles Sparks'ta forma giyen Nneka Ogwumike, 2021 Kim Perrot Sportmenlik Ödülü'ne üst üste üçüncü kez layık görüldü.

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WNBA'dan yapılan açıklamada, 49 kişilik spor yazarları ve yayıncılardan oluşan komisyon üyelerinin 19'unun oyunu alan Nijerya asıllı ABD'li basketbolcu Ogwumike'nin, bu ödülü kazandığı belirtildi.

Art arda üçüncü kez yılın sportmenlik ödüne layık görülen ilk basketbolcu konumundaki 31 yaşındaki Nneka Ogwumike, başkanlığını yürüttüğü Amerikan Kadınlar Basketbol Oyuncuları Birliği'nde sporcuların daha yüksek gelir elde etmesi ve sosyal adaletin gelişmesi için verdiği çabalarla biliniyor.

Kariyerinde 6 kez WNBA'da all-star seçilen ve 2016'da şampiyonluk sevinci yaşayan Nneka Ogwumike, aynı yıl ligin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü de elde etmişti.

Sportmenlik ödülüne adını veren ABD'li eski kadın basketbolcu Kim Perrot, formasını giydiği Houston Comets tarihinin ilk iki şampiyonluğunda üstün performansıyla etkili olmasının ardından kanserle verdiği 7 aylık mücadeleyi kaybederek 1999 yılında vefat etmişti.

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#WNBA#Sportmenlik Ödülü#Nneka Ogwumike