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Basketbol
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Haber Giriş: 16.06.2020 - 12:56,Son Güncelleme:

WNBA'de yeni sezon temmuz sonunda başlayacak! Kısaltmış olarak...

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WNBA'de yeni sezon temmuz sonunda başlayacak! Kısaltmış olarak...
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Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) 2020 sezonunun temmuz sonunda başlayacağı açıklandı.

WNBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 22'şer maçlık kısaltılmış normal sezonun temmuz sonunda seyircisiz olarak başlaması konusunda oyuncular birliğiyle anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Play-off'ların ekimde başlayacağı, birinci ve ikinci turların tek maç, yarı final ve final serilerinin 5 maç üzerinden geleneksel formatta gerçekleştirileceği kaydedildi.

Sezon öncesi kamplar ve karşılaşmalara, ABD'nin Florida eyaletindeki Bradenton şehrinde bulunan IMG Akademi'nin ev sahipliği yapmasının planlandığı belirtildi.

12 takımın mücadele ettiği ligde maç takviminin ise daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

Takımların sezon öncesi kampları ve 15 Mayıs'ta başlaması planlanan 2020 WNBA sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle nisanda ertelenmişti.

WNBAde yeni sezon temmuz sonunda başlayacak Kısaltmış olarak...

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