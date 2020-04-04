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Basketbol
AA
Haber Giriş: 04.04.2020 - 11:42,Son Güncelleme:/

WNBA'de sezon başlangıcı ertelendi

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WNBA'de sezon başlangıcı ertelendi
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Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi'nde (WNBA) 2020 sezonunun başlangıç tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

WNBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, salgın yüzünden artan sağlık endişeleri sebebiyle takımların sezon öncesi kampları ile 15 Mayıs'ta başlaması planlanan lig maçlarının ileri bir tarihe alındığı duyuruldu.

Açıklamada, salgının gidişatına göre uygun bir sezon başlangıç tarihi belirleneceği kaydedildi.

Öte yandan, 2020 WNBA draftının ise planlandığı gibi 17 Nisan'da sanal ortamda gerçekleştirileceği ve televizyondan canlı yayınlanacağı belirtildi. 

WNBAde sezon başlangıcı ertelendi

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