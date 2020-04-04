WNBA'de sezon başlangıcı ertelendi

WNBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, salgın yüzünden artan sağlık endişeleri sebebiyle takımların sezon öncesi kampları ile 15 Mayıs'ta başlaması planlanan lig maçlarının ileri bir tarihe alındığı duyuruldu.



Açıklamada, salgının gidişatına göre uygun bir sezon başlangıç tarihi belirleneceği kaydedildi.



Öte yandan, 2020 WNBA draftının ise planlandığı gibi 17 Nisan'da sanal ortamda gerçekleştirileceği ve televizyondan canlı yayınlanacağı belirtildi.





İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!