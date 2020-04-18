MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriWNBA draftının 1 numarası Sabrina Ionescu
GeriBasketbol WNBA draftının 1 numarası Sabrina Ionescu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
Haber Giriş: 18.04.2020 - 21:40,Son Güncelleme:

WNBA draftının 1 numarası Sabrina Ionescu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
WNBA draftının 1 numarası Sabrina Ionescu
Abone Olgoogle-news

İlk kez sanal ortamda gerçekleştirilen 2020 Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) draftında Sabrina Ionescu, New York Liberty tarafından ilk sırada seçildi.

WNBA'in 2020 draftı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tarihinde ilk kez sanal ortamda düzenlendi.

Draftta ilk oyuncu seçme hakkına sahip New York Liberty, tercihini Oregon Ducks'ta forma giyen 22 yaşındaki Sabrina Ionescu'dan yana kullandı.

15 Mayıs'ta başlaması planlanan WNBA, koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle