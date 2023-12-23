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Vize rezaleti sebebiyle İngiltere'ye 5 oyuncuyla giden Bursa Uludağ'ın başkanı Hürriyet'e konuştu: FIBA, erteleme talebimizi kabul etmedi, ömür boyu men cezasıyla tehdit ettiler

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#İngiltere#Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı#FIBA
Vize rezaleti sebebiyle İngiltereye 5 oyuncuyla giden Bursa Uludağın başkanı Hürriyete konuştu: FIBA, erteleme talebimizi kabul etmedi, ömür boyu men cezasıyla tehdit ettiler
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2023 07:00

Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Basketbol Federasyonu devreye girmesine karşın İngiliz makamlar Bursa Uludağ’a maç için 2 günlük vize vermedi. Maçı ertelemesi için başvuru yapılan FIBA da olumsuz yanıt verince 5 sporcu kendi başlarına Londra’ya gidip sahaya çıktı ve 122-63 mağlup oldu. Bursa Uludağ Başkanı Berk Aladağ, yaşanan olayla ilgili Hürriyet'e konuştu.

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Dünya spor tarihinin belki de en skandal kararının mağduru olan Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, İngiltere vize vermediği için sadece 5 sporcuyla gittiği London Lions deplasmanında 122-63 kaybederken, farklı yenilgiden çok, yaşadıkları olaylara üzüldü. Ülkemizi FIBA EuroCup’ta temsil eden kulübün başkanı Berk Aladağ başlarına gelen vize rezaletini Hürriyet’e şöyle anlattı: Play-off turunda London Lions ile eşleştiğimiz belli olduğunda biz İtalya’da maçtaydık. 1 Aralık’ta ülkeye döndük, araya hafta sonu girince 4 Aralık’ta İngiltere’nin İstanbul Konsolosluğuna London Lions Kulübü’nün mektubuyla gidip, maç için 2 günlük vize istediğimizi bildirdik.

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'Noel yoğunluğu var' dediler

Bize internetten ve anlaşmalı oldukları bir şirket üzerinden başvuru yapmamız söylendi. İnternetten başvurduğumuzda en yakın başvuru değerlendirme tarihi 13 Aralık gözüküyordu. Bunun üzerine Basketbol Federasyonu ve Dışişleri Bakanlığı’nı arayıp yardım istedik. 10 günlük süreçte sık sık görüşmeler yaptık, onlar da birtakım girişimlerde bulundu. Londra’dan, başvurumuzu öne almalarını istedik ancak bize ‘Noel tatili nedeniyle büyük yoğunluk var, yapamayız’ dediler. Bunun üzerine FIBA’ya başvurup durumu anlattık ve maçın ertelenmesini istedik. Ancak FIBA ertelemenin söz konusu olmadığını, maça çıkılmaması durumunda 40 bin Euro para cezası verileceğini bildirdi.

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Vize rezaleti sebebiyle İngiltereye 5 oyuncuyla giden Bursa Uludağın başkanı Hürriyete konuştu: FIBA, erteleme talebimizi kabul etmedi, ömür boyu men cezasıyla tehdit ettiler

FIBA'dan ömür boyu men tehdidi

Bunun üzerine, pasaportlarında İngiltere’ye vize muafiyeti olan 2 ABD’li, 1 Hırvat ile 1’er Alman ve Bulgar pasaportu olan çifte vatandaş Türk oyuncuları Londra’ya gönderdik. 5 sporcumuz kendi başlarına gidip maça çıktılar. Başlarında ne bir yönetici, antrenör, masör vardı. Üstelik kaptanımız Eda Şahin de sakat sakat gitti. Zaten o da maç boyu sahada yürüdü. Tek amacı 5’i tamamlamaktı. Daha da üzücü olan taraf, FIBA’nın mazeretimizi kabul etmeyip, sahada 4 oyuncuya düşmemiz halinde organizasyonun prestijini sarsacağımız gerekçesiyle bize ömür boyu Avrupa’dan men cezası tehdidinde bulunmasıydı.

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'Sakatlığım yüzünden sahada hiç koşmadım, sadece yürüdüm"

Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Eda Şahin, sakat olmasına rağmen London Lions maçında mecburen oynadığını belirterek, “Takım vize problemi yaşayınca, ilk 5’i tamamlamak için mecburen gittim. Sahaya çıktım ama hiç koşmadım, zıplamadım, ikili mücadeleye girmedim, sadece yürüdüm. Rakiple çarpışmamak için saklandım. Buna rağmen bana gelen toplarda hiç zıplamadan 4 sayı attım” dedi.

London Lions ile 14 Aralık’ta sahasında oynadığı ilk maçı 77-53 kaybeden Bursa Uludağ, rövanşta da 122-63 yenildiği için kupaya veda etti.

Pasaportlar hala konsoloslukta

Öte yandan İngiltere’ye gidemeyen oyuncuların pasaportlarının hala konsoloslukta olduğu öğrenildi.

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#İngiltere#Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı#FIBA

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