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Vincenzo Montella'dan galibiyet sözleri: O ruhu yakaladık

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#A Milli Takım#Euro2024#Montella
Vincenzo Montelladan galibiyet sözleri: O ruhu yakaladık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2024 01:00

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldiğimiz maçın ardından değerlendirmeler yaptı.

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Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

Takım ruhunu tam olarak sahaya yansıttıklarını söyleyen Vincenzo Montella, "Yorgunuz biraz, bu maç çok önemliydi. Takım ruhunu son dakikaya kadar yansıttık. Bu takım ruhunu ilk olarak Hırvatistan deplasmanında gördük. Futbolcularımız adına çok mutluyum. İlk maçlarda takımın ruhunda ufak tefek aksaklıklar vardı ama bu maçla birlikte yeniden o ruhu aldık. galibiyet olarak 2008'i yakalamış durumdayız. Bu da bizim için çok önemli bir mutluluk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini her zaman hissettiklerini kaydeden Vincenzo Montella, "Cumhurbaşkanımızın yakınlığını her zaman hissettik. Her seferinde bize desteklerini iletiyor. Bugün bir kez daha fazlasıyla gururlanıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ilk taraftarımız Cumhurbaşkanımız. Adım adım gidiyoruz, sıradaki rakibimiz Hollanda. Aslanlar gibi mücadele eden bir rakibimiz var. Zihinsel ve fiziksel enerjimizi toplayıp yolumuza devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

 

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#A Milli Takım#Euro2024#Montella

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