Valorant’ın gelecek Savaş Bileti bilgileri sızdı
Valorant Bölüm 2 ile gelecek Savaş Bileti ödülleri sızdı.
Valorant’ın uzun süredir beklenen yeni bölümünün çıkmasına sadece bir hafta kaldı. Oyunun hayranları d zaman geçtikçe oyuna gelecek büyük güncellemeyle birlikte gelecek içerikler hakkında daha da meraklandı.
Yeni güncelleme ve bölümün çıkmasına sadece bir hafta kala, ikinci bölümün Savaş Bileti ödülleri Rus Youtuber БАЧОК tarafından sızdırıldı. Aynı Youtuber geçtiğimiz zamanlarda oyunun yeni karakteri Yoru’yu ve özelliklerini de sızdırmıştı.
Valorant Bölüm 2 ile gelecek Savaş Bileti ödülleri
Bulldog Weapon Metallic Green Silah Kostümü
Giraffe Gun Bling
10 Radyan Puanı
Sports Car Oyuncu Kartı
Bucky Graffiti Silah Kostümü
Bonus: Phantom Oyuncu Kartı
Bonus: Oyuncu Ünvanı
GG EZ Red Button Spreyi
Dog Magnifying Glass Spreyi
10 Radyan Puanı
Plant Growing Oyuncu Kartı
Ghost Sarı, Yeşil, ve Beyaz Silah Kostümü
Bonus: EP2 Gun Bling
Shorty Oyuncu Kartı
Shorty Sprey
10 Radyan Puanı
Salt Shaker Gun Bling
Shorty Graffiti Spreyi
Bonus: Oyuncu Ünvanı
Bonus: 10 Radyan Puanı
Spectre Metallic Green Silah Kostümü
Yoru ID Oyuncu Kartı
Vibrant Eagle Totem Spreyi
10 Radyan Puanı
Judge Sarı, Yeşil ve Beyaz Silah Kostümü
Bonus: C Spreyi
Ghost Face Spreyi
10 Radyan Puanı
Green Crab Gun Bling
Bunny Eating Jam Spreyi
Operator Graffiti Silah Kostümü
Bonus: Winners and Losers Oyuncu Kartı
Bonus: 10 Radyan Puanı
Love Heart Spreyi
10 Radyan Puanı
Animated Robot Spreyi
Ares Oyuncu Kartı
Ares Sarı, Yeşil, ve Beyaz Silah Kostümü
Bonus: Chinese Decorative Gun Bling
Omen + Sage Oyuncu Kartı
10 Radyan Puanı
Golden Demon Mask Gun Bling
Breach Spreyi
Guardian Metallic Green Silah Kostümü
Bonus: 10 Radyan Puanı
Bonus: Oyuncu Ünvanı
Thinking Spreyi
Chrystal Mountain Dojo Gun Bling
Psychedelic Oyuncu Kartı
10 Radyan Puanı
Odin Graffiti Silah Kostümü
Bonus: Triangle Eye Spreyi
10 Radyan Puanı
Chill-Joy Oyuncu Kartı
Hot Chilli Spreyi
140 Spreyi
Phantom Metallic Green Silah Kostümü
Bonus: Kingdom Gun Bling
Animated Weapon Spray
Shuriken Gun Bling
Monolith City Oyuncu Kartı
10 Radyan Puanı
Sarı ve Siyah Bıçak
Bonus: Classic Metallic Green Silah Kostümü
Bonus: Scientist Oyuncu Kartı
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