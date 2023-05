VakıfBank'ta Paola Egonu ve Zehra Güneş'in duygusal anları! Hüngür hüngür ağladılar...

Haberin Devamı

CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2'nci, toplamda da 6'ncı kez kazanarak tarihi bir başarıya imza atan VakıfBank Spor Kulübü, kupa zaferinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen programda, sarı-siyahlı takımın bugüne kadar CEV Şampiyonlar Ligi'nde kazandığı 6 kupa da sergilendi. Törene; VakıfBank Genel Müdürü ve Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, kulüp yöneticileri, teknik ekip ve takımın oyuncuları katıldı.

Gelecek sezon sarı-siyahlı ekipler yollarını ayıran Paola Egonu’nun yanı sıra, Zehra Güneş, Cansu Özbay, Alexia Carutasu ve Başantrenör Giovanni Guidetti Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulundu.

Paola Egonu

Finali İtalya’da oynamak nasıl bir duyguydu?

Kendimle ve takımla gerçekten gurur duydum. Bunu beraber başardığımız için mutluyum. Benim için çok önemliydi. Çünkü herkese başardığı ispatlamış oldum ve onlar da süreci gördüler. Bu finali bu kulüple oynamak benim için onurdu.

MVP olmak nasıl hissettirdi?

Mutluyum çünkü dokuz aylık tüm çalışmamı bir oyunda ortaya koydum. Geçekten kendimi ne kadar geliştirdiğimi görebilirsiniz. Mutluyum ve tüm kızlara, ekibe teşekkür ediyorum. Çünkü onlar olmadan şu an olduğum noktada olamazdım.

3 farklı takımla şampiyonluk yaşayan ilk ve tek isim oldun. Bu konuda ne düşünüyorsun?

Mutlu ve gururluyum. Gerçekten ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Bilmiyorum. Her yıl yeni bir macera. Bu sene Vakıfbank’la da bunu kazanmak benim için inanılmaz. Ebediyen kalbimde kalacak.

Vakıfbank ile son maçına çıktın. Ne hissediyorsun?

Üzgünüm. Bunun son olmayacağını ve tekrar buraya gelmeyi umut ediyorum.

“Türkiye’ye geri gelmek istiyorum” dedin. Vakıfbank ile mi yoksa başka bir takımla mı?

Bilmiyorum. Yani Vakıfbank’ın kalbimde özel bir yeri var.c Evrenin beni nereye götüreceğini göreceğiz.

Türkiye’yi özleyecek misin?

Özleyeceğim. Çok çok özleyeceğim.

Türkiye’deki hayranlarına bir şey söylemek ister misin?

Teşekkürler. Çok çok seviyorum.

Zehra Güneş

Çok önemli bir kupayı yeniden Türkiye'ye getirdiniz. Neler söylemek istersin?

Hissettiklerimi söylemeye başlasam şu an bitiremeyiz. Çok büyük bir başarı, çok büyük bir gurur. Emeği olan herkese ekibe, yönetime, başkanımıza, takım arkadaşlarıma, aklıma gelmeyen ama bu kupa için bize emeği dokunan herkese çok teşekkür ederiz. Bu hedefle yola çıkmıştık, yeni kurulan bir takımdık, sezonu Avrupa şampiyonası kupası gibi güzel bir kupayla kapattığım için çok mutluyum. Bu takım bunu hak ediyordu ve hak ettiğimiz yerdeyiz.

Maç sonunda Egonu ile uzun uzun sarıldınız, aslında bir nevi vedalaştınız. Neler hissediyorsun onun hakkında?

Egonu ile aynı jenerasyondanız ve küçüklüğümüzden beri hep aynı sahada oynadık. İlk defa takım arkadaşı olarak aynı formayı giyme tecrübesi yaşadık. Bu benim için eşsiz bir deneyimdi. Tabii ki de ona karşı oynamayı hiç sevmiyorum ancak bu voleybol, ne olacağı belli olmaz. Onu çok seviyorum, hayatıma gerçekten inanılmaz değerli bir insan katıldı ve bundan yeri daim olacaktır diye düşünüyorum. Daha yolumuz uzun Allah'ın izin verdiği kadarıyla. Umarım her geçen sene arkadaşlığımız giderek büyür ve böyle devam eder.

Maç sonunda 'uzun süredir oynadığım takım arkadaşlarımla son maçımdı' diye bir açıklama yaptın. Bu da yanlış anlaşıldı, takımdan ayrılıyormuşsun gibi anlaşıldı...

VakıfBank'tan ayrılmıyorum, şu an VakıfBank için oynamaya devam edeceğim önümüzdeki sezonda da. Bu kulübün kapısından ilk girdiğimde, seçmelere geldiğimde, Buket'le birlikte seçmelere gelmiştim. Biz o günden beri hep aynı takımdaydık, hep aynı antrenmanlara çıktık, hep aynı forma için mücadele ettik. Seneye bizimle birlikte olmayacak o yüzden çok üzgünüm. Her anımı, her saniyemi, her şeyimi paylaştığım bir insan yanımda olmadığında nasıl hissederim bilmiyorum. Neyse, görüşeceğiz diye düşünüyorum. Ağlamayacağım diye kendime söz vermiştim ama tutamıyorum. Buket'e ve Kübra ablaya söylemiştim. Toparlayamıyorum. Çok üzgünüm, kusura bakmayın. Dediğim gibi bu voleybol. Egonu ile de ayrılıyoruz, diğer takım arkadaşlarımla da... Bakalım hayat bize neler gösterecek.

Giovanni Guidetti

Şampiyon oldunuz. Ne hissediyorsun?

Minnettar hissediyorum. Çünkü inanılmaz bir grup insanı, ekibi ve oyuncuları yönetme şansına sahibim. Kötü kayıplardan, kötü maçlardan ve kötü anlardan sonra ayağa kalktılar. Bu takım ve bu güç sayesinde inanılmaz bir sezon geçirdik.

İki Türk takımının finalde olması hakkında ne düşünüyorsun?

Türkiye bununla gurur duymalı. Türk voleybolu gerçek ve büyük. Ve Türkiye’deki gençler, inanılmaz rol modellere sahip. Önlerinde çok harika örnekler var. Voleybolun Türkiye’de birçok genç kadına ilham olabileceğini düşünüyorum.

Paola Egonu takımdan ayrılıyor. Onun hakkında ne söylemek istersin?

Ona teşekkür etmek istiyorum. Oynama şekli için, antrenman yapış şekli için, her gün kendini ispatladığı için ona teşekkür etmek istiyorum. Takıma kalbini, her şeyini verdiği için teşekkür etmek istiyorum. Onun koçu olma imkanım olduğu için onur duyuyorum.

Cansu Özbay

Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez buraya getirdiniz. Neler hissediyorsun?

Çok gururlu hissediyorum her şeyden önce. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında böylesine büyük bir kupayı tekrardan kulübümüzün müzesine getirebilmek bizim için çok anlamlı. Aynı zamanda da iki Türk takımının oynadığı finalde getirebilmek daha da anlamlandırıyor. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz, çok gururluyuz. Yorucu bir sezonun ardından sezonu böyle büyük bir kupayla kapattığımız için ekstra mutluyuz tabii ki.

Finalde iki Türk takımı olarak karşılaştınız. Türk voleybolunun ne seviyede olduğunu gösteren bir final oldu. Bu konuda neler söylemek istersin?

Türk voleybolu her zaman her geçen yıl daha iyiye gidiyor. Bunu zaten her zaman gösteriyoruz. Hem milli takımlar düzeyinde olsun, hem kulüp düzeyinde olsun. Bence bunun çok güzel bir örneğini Şampiyonlar Ligi finalinde görmüş olduk. Umarım gelişmeye ve daha iyi olmaya devam edebiliriz. Bunun için elimizden geleni yapacağız.

Gabi ile çok özel bir ilişkiniz var. Seremonide de birbirinize madalyalarınızı gösterip konuşuyorsunuz. Ne konuştunuz o anda? Merak ettim.

Gabi'ye şunu söyledim, bu anı gerçekten çok beklemiştik ve sonunda o hayal ettiğimiz anı yaşadığımızı söyledim. Çünkü çok zor geldik oraya gerçekten ve bir duygu boşalması yaşadık. Onu söylemiştim.

Önünde neler var? Neler yapacaksın?

Önümüzde iki gün sonra milli takım başlıyor zaten. Ülkemi temsil etmeye devam edeceğim.

Alexia Carutasu

İnanılmaz bir his. Bu harika takım ve ekip için söylenecek sözüm yok. Bu ekibin bir parçası olduğum için mutlu ve gururluyum. Her şey için teşekkürler. Sizi çok seviyorum.