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Ürdün - İran Kadın Milli Takım maçında erkek kaleci iddiası! FIFA'ya gittiler...

#Ürdün İran#Kadın Maçında Erkek Kaleci#Kadın Erkek Kaleci Ürdün İran
Ürdün - İran Kadın Milli Takım maçında erkek kaleci iddiası FIFAya gittiler...

Ürdün ile İran arasında oynanan karşılaşmanın ardından büyük tartışma...

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Ürdün Futbol Federasyonu, İran Kadın Milli Takım kalecisini FIFA'ya şikayet etti. İddialara göre; Kadınlar Milli maçında, İran Kadın Milli Takımı kalesinde bir erkek görev aldı.

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Ürdün Futbol Federasyonu, kadınlar milli maçında penaltılarda kurtardığı gol ile takımına galibiyeti getiren İran kalecisini erkek olduğu gerekçesiyle FIFA'ya şikayet etti.

FIFA'ya gönderilen dilekçede, "Eğer bir oyuncunun oynamasının uygunluğu konusunda şüphe varsa derhal soruşturma açılmalıdır. Bu konuda FIFA'yı göreve davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Konuyla ilgili FIFA'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

 

 

 

 

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