Umut Tahir Güneş: Akatlar'ı doldurup Sinan Erdem'in kapısını çalacağız | Beşiktaş'ın Eurocup'taki büyük hedefi | Dusan Alimpijevic nasıl bir koç?

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Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi ve Basketbol Şube Yöneticisi Umut Tahir Güneş; geçtiğimiz sezonki kötü gidişatın sebeplerini, Ahmet Kandemir ile yolların ayrılıp Dusan Alimpijevic'in göreve getiriliş sürecini, Jordan Usher ile neden devam edilmediğini, taraftarlarından beklentilerini, geleceğe dair hayallerini ve hedeflerini anlattı.

Koç Dusan Alimpijevic ve Genel Menajer Nedim Yücel Beşiktaş'a gelme süreci nasıl gelişti?



Nedim Yücel benim Beşiktaş yöneticiliğinden önce de 7-8 senedir tanıdığım birisiydi, arkadaşımızdı. Tabi o dönem Bursaspordaydı. Geçen sene Aralık ayında bir teklif götürdüm, rica ettim ama malum lig devam ediyor. Yöneticileri ile Nisan, Mayıs gibi görüşmeye başladım. Nedim istekliydi. Nedim Beşiktaş’ın çocuğu, Beşiktaş kongre üyesi, babası divan kurulu üyemiz, gelmeye, benimle çalışmaya istekliydi. En son mayıs ayında Nedim’i ve yöneticileri ikna ettim. Nedim’i bu şekilde aldıktan sonra hoca seçenekleri geldi. O dönem EuroLeague takımlarından bazıları bizim hocamız Alimpijevic’i istiyordu. Onun da Türkiye’de çalışmaya hiç niyeti yoktu. Nedim ile hocayla birkaç görüşme yaptık. Hocayı ikna etmeyi başardık. Nedim’in burada olması da hoca için bir avantaj oldu çünkü Bursaspor‘da 1-2 sene beraber çalıştılar. Daha sonra hoca da ‘Beşiktaş camiasına bir başarı yaşatmak istiyorum’ dedi ve anlaştık, el sıkıştık. Şimdi de inanılmaz mutluyuz.

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Alimpijevic saha içi ve saha dışında nasıl bir insan. Ondan beklentileriniz ne?



Dusan inanılmaz bir insan. İnanılmaz samimi, espirili ve başarılı bir hocamız var. Ailesinden zaman geçirmeyi çok seven ama Beşiktaş camiasıyla da vakit geçirmeyi ayrı seven hoşsohbet birisi. Türk yemeklerini bayılır, özellikle seçici davranır, bizi oraya yönlendirir. İnanılmaz pozitif ve enerjik bir insan. Hocamız sahada inanılmaz hırslı, inanılmaz agresif, bu sene devre aralarında odasına sık sık gidip gelecek, öyle gözüküyor. Hocamızı sakin olmaya davet edeceğim ama ben kalamıyorum. Dusan hocamız ile harika bir sezon geçireceğimize eminim.

Verilen bunca emeğin ardından bu yıl hedef ne?



Bu takım bu sene güzel bir iş yapacak. Beşiktaş Basketbol’un özlediği bir hedef koyduk biz. Buna başta hocamız ve Nedim Yücel inanıyor. Ben inanıyorum ve Ahmet Nur Çebi başkanımızı da inandırıyorum. Bu sene Beşiktaş Basketbol koyduğu hedefe çıkacak. Biz bu taraftarı Akatlar’da, Akatlar’a sığmazsak Sinan Erdem de çok mutlu edeceğiz. Buradan da değerli Beşiktaş taraftarına, ve camiasına telafi edeceğimizi söylüyorum. Geçen sene çok büyük dersler çıkardık. Beşiktaş Basketbol çok iyi bir yapılanma sürecine girdi, altyapıda, kadın takımda, A takımda büyük emek sarf ettik.

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Eurocup süreci nasıl gelişti?



Geçmiş yıllarda Beşiktaş Basketbol bazı sebeplerden dolayı FIBA tarafından EuroLeague ve EuroCup’a alınmama kararına verildi. Bu süreci bitirmek istedik. Bu barışın sağlanmasını istedik. Nedim bu konuda çok yardımcı oldu çok da güzel bir sunum hazırladı. Beşiktaş’ın hazırlanıcak bir sunuma da ihtiyacı yok. Beşiktaş’ın marka değeri, Beşiktaş’ın tarihi kağıtlara sığmaz. Biz İstanbul’un ilk kulübüyüz, Türkiye’nin ilk kulübüyüz. Başarımız Beşiktaş’ın isminin geçtiği her yerdedir. İnandılar, güvendiler ve tekrar bize bu şansı verdiler. Bütçeye de baktılar, hocamızın kalitesi tabi etkileyici faktördü. EuroCup’ı istiyoruz. Önceden konuşmak istemiyorum ama bu takım EuroCup’ta büyük iş yapar. En kalabalık ve en güçlü gruba düştük ama belli bir seviyede bitirip, çeyrek veya yarı final oynayacağımızdan eminim.

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Jordan Usher'la yollar neden ayrıldı?



Geçen sene oyuncularımla birlikte aile gibiydik. Usher ile ayrı bir samimiyetim vardı. Yani Usher benim yaramaz çocuğum, yaramaz kardeşim gibiydi. Çok seviyorum, inanılmaz bir adam. Usher’ı önerdiğimiz zaman, hocamız oyun planına uygun olmadığını biz aktardı. Ben bugün Usher’a, ‘Seni istiyorum’ desem, bana ‘Hayır’ deme şansı yok. Ama hocanın kararına da saygı duymak gerekiyor. Hoca takıma bir deli isterse, Usher gelir.

Röportajın tamamı Youtube kanalımızda!



00:00 Açılış

00:41 Göreve geliş süreci

02:41 Geçtiğimiz sezona dair pişmanlığı var mı?

05:07 Koç Kandemir ile kimya neden tutmadı?

07:34 Dusan Alimpijevic & Nedim Yücel

09:30 Dusan Alimpijevic nasıl biri?

11:13 Takımın yeni yapılanması

13:51 Koç Alimpijevic neye dikkat ediyor?

14:55 Yeni sezona hazırlık süreci

17:08 Yeni sezona dair hedefler

20:24 Bütçe artırımına gidilmeli mi?

24:45 EuroCup'a katılım süreci ve turnuva hedefleri

29:17 Yerli ve yabancı oyuncu rotasyonu

32:55 Sezona damga vuracak oyuncu

33:37 Jordan Usher ile neden devam edilmedi?

36:02 Beşiktaş taraftarına sesleniş

37:56 Kapanış

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