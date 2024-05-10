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Ümraniyespor, Giresunspor'u 2 golle devirdi

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#Ümraniyespor#Giresunspor#1. Lig
Ümraniyespor, Giresunsporu 2 golle devirdi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2024 20:04

Trendyol 1. Lig’in son haftasında Giresunspor, sahasında Ümraniyespor’a 2-1 mağlup oldu.

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Giresunspor, Trendyol 1. Lig’in son haftasında Ümraniyespor’a 2-1 yenildi.

Maçtan Dakikalar

21. dakikada sağ kanattan Uğur Kaan’ın ortasında savunmadan dönen topla ceza yayının gerisinde buluşan Siraçhan'ın sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

36. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Uğur Kağan'ın son çizgiye inip verdiği pasta ceza sahası içinde Atalay, topu ağlara gönderdi. 0-2

58. dakikada sağ kanattan Giresunspor'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Furkan'ın çarpazdan vuruşunda top kaleci Onur’dan çekti. Dönen topu Mehmet, filelere yolladı. 1-2

Hakemler: Burak Olcar, Seyfettin Ünal, Azad İlhan

Giresunspor: Alperen, Talha, Arda (Muhammed Miraç dk. 86), Mehmet, Fatih, Ahmet, Furkan, Enishan (Ege dk. 77), Emre (Şahin dk. 56), Furkan Arda (Berkay dk. 77), Muhammed (Faruk Can dk. 56)

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Yedekler: Göktan, Şenel, Eren, Kasım Alperen, Anıl Yiğit

Teknik Direktör: Serhat Güller

Ümraniyespor: Onur, Uğur Kaan, Cofie, Mustafa, Batuhan, Muhammet, Atalay (Yusuf dk. 73), Bouali, Siraçhan, Emre, Kosoko (Emrecan dk. 46)
Yedekler: Übeyd

Teknik Direktör: Hüsamettin Balcı

Goller: Siraçhan Nas (dk. 21), Atalay Babacan (dk. 36) (Ümraniyespor), Mehmet Keskin (dk. 58) (Giresunspor)

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#Ümraniyespor#Giresunspor#1. Lig

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