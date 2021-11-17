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Ümit Karan, Galatasaray'daki günlerini anlattı! 'Tek başıma 6-0 yaparmışım'

#Galatasaray#Ümit Karan#Terim
Ümit Karan, Galatasaraydaki günlerini anlattı Tek başıma 6-0 yaparmışım

Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski golcüsü Ümit Karan, yayıncı kuruluştaki röportajında önemli açıklamalar yaptı.

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Galatasaray'ın eski golcüsü Ümit Karan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalarda sarı-kırmızılı takımdaki günleriyle ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

İşte Ümit Karan'ın sözleri;

Galatasaray'a geldiğimde bizim takıma çok sallıyorlardı. Onlar salladıkça biz kazanıyorduk. Bunda Lucescu'nun da payı çok büyüktü, iyi bir taktisyen. Acayip bir ruh vardı. 1996-2000 ruhu bizde devam etti. O sezon parasız pulsuz oynadık. 6-7 ay maaş almadığımı biliyorum

ŞAMPİYON OLURDUK

Fatih Hoca'nın dönüşüyle bir anda kendimi kulübede buldum. Yeni transferler yapıldı. Antrenmanda sürekli çalışan ama forma bulamayan bir futbolcu oldum. İkinci yarıda hoca bana forma verdi ve 18 gol attım ama Beşiktaş şampiyon oldu. Fatih Hoca belki beni sezon başı kullansaydı şampiyon olurduk

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TEK BAŞIMA 6-0 YAPARMIŞIM

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2002/03 sezonunda ilk yarıdaki maçta hocam bana forma vermemişti, üzülmüştüm. İkinci yarıdaki ilk kez Fenerbahçe'ye karşı oynamıştım. Maçı izledim, tek başıma maçı 6-0 yapabilirmişim

ARDA TURAN GELMESE...

Arda, Galatasaray'a geldi ve çok katkı sağladı. Ancak Arda'nın gelişi sistemimizi bozdu bizim. Arda'ya, "Sen gelmeseydin biz bir sene daha şampiyon olurduk" dedim. Bana çok goller attırdı ama illa ki biri kenarda oturacaktı

KOVULMAMA GEREK YOKTU

Galatasaray'dan ayrılmak istemedim. Futbolu Galatasaray'da bırakmak istedim. Ancak bazı şartlar oluşmadı. Kötü bir sezon geçirdim diye Galatasaray'dan kovulmama gerek yoktu. Hayatımda en üzüldüğüm dönemlerden birisi Galatasaray'dan ayrılmak oldu

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