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Ulaş Berkim Tümer son 16 turunda veda etti

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#Paris2024#Okçuluk#Ulaş Berkim Tümer
Ulaş Berkim Tümer son 16 turunda veda etti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 11:55

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli okçu Ulaş Berkim Tümer, son 16 turundaki maçını kaybederek elendi.

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Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında yapılan müsabakalarda Ulaş Berkim Tümer, klasik yay son 16 turunda ABD'li Brady Ellison ile karşı karşıya geldi.

ABD'li sporcu, ilk iki seti 28-26 ve 29-28'lik skorlarla kazanırken üçüncü set 29-29, dördüncü set de 30-30 berabere bitti.

Karşılaşmayı 6-2 kaybeden Ulaş Berkim Tümer, oyunlara veda etti.

Ulaş Berkim Tümer, Mete Gazoz ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'ın yer aldığı Klasik Yay Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanmıştı.

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#Paris2024#Okçuluk#Ulaş Berkim Tümer

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